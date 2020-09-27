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«Я перестал стесняться того, что я русский»: Александр Балуев о причинах отказа от работы в Голливуде

27 сентября
2020 год

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27 сентября 2020
На 62-м году жизни Александр Балуев решил попробовать себя в качестве режиссёра. В интервью изданию «Известия» актёр рассказал о своём дебютном фильме «Отель», о причинах отказа от работы в Голливуде и о том, почему стоит посочувствовать осужденному Михаилу Ефремову.

«Я перестал стесняться того, что я русский»: Александр Балуев о причинах отказа от работы в Голливуде

О фильме «Отель»

«Всё просто — он про любовь. Что довольно редко в нашем сегодняшнем кино, ведь у нас всё чаще про нелюбовь снимают… Молодая пара отправилась в свадебное путешествие, заблудилась и попала к странному человеку (Его играет сам Балуев - прим. ред.), который раньше держал гостиницу. Сейчас отель заброшен, но на одну ночь он их всё же приютил. Он их сбивает с волны привычных, давно сложившихся взаимоотношений — уже не очень искренних, довольно удобных. Они, понимаете, как бы пристроены друг к другу… Мой герой их провоцирует на искренность, откровенность, переоценку чувств».

Об отказе играть негодяев в Голливуде

«Мы стали по-другому относиться к своей стране, задумались, какое у нас лицо. Негодяев можно играть и здесь — коррумпированные и продажные чиновники есть во всех странах. Но когда в кинопроизводстве стали акцентировать внимание именно на том, что ты русский, а значит, плохой по определению, я перестал соглашаться на эти роли, мои коллеги тоже.
Так было не всегда. Помню, когда мы только начали выезжать за границу, я стеснялся говорить по-русски. И не потому, что меня не поймут… Сейчас я говорю на родном языке спокойно, вижу, как наши люди идут по Лондону и спокойно болтают на родном языке. Мне становится очень странно, когда я встречаю в аэропорту Хитроу какую-нибудь девушку, которая явно русская, но начинает выкобениваться и говорить по-английски со мной или с работниками российской авиакомпании. Она и английский-то еле-еле выучила... Я перестал стесняться того, что я русский, и вы не стесняйтесь тоже».

«Я перестал стесняться того, что я русский»: Александр Балуев о причинах отказа от работы в Голливуде

О деле Михаила Ефремова

«Это большая беда и трагедия для семьи погибшего Сергея Захарова. Миша тоже попал в ужасное положение. Но я бы не стал осуждать его огульно... Кто у нас не выпивает? Наверное, в России меньше 1% тех, кто вообще не пьет и не курит. Лишь они имеют право сказать: «Ты алкоголик!» Все остальные употребляют. Другое дело — в какой степени? Я и сам подвержен — тоже люблю выпить. Но, конечно, садиться за руль в таком состоянии недопустимо. У меня эта ситуация вызывает ужасное сожаление и сочувствие, в том числе к Мише. Ведь не только семья Захарова потеряла своего отца и мужа…»
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«Я перестал стесняться того, что я русский»: Александр Балуев о причинах отказа от работы в Голливуде фотографии
«Я перестал стесняться того, что я русский»: Александр Балуев о причинах отказа от работы в Голливуде фотографии
«Я перестал стесняться того, что я русский»: Александр Балуев о причинах отказа от работы в Голливуде фотографии
«Я перестал стесняться того, что я русский»: Александр Балуев о причинах отказа от работы в Голливуде фотографии
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