Вдова Виктора Проскурина выплачивает огромные долги после смерти мужа

30 июня на 69-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин
. Актер боролся с онкологическим заболеванием, однако причиной смерти стала хроническая обструктивная болезнь легких. На днях вдова актера Ирина Хонда
, с которой он прожил последние 12 лет, откровенно поведала об их отношениях в студии программы «Секрет на миллион».
Ирина рассказала, что вынуждена сейчас выплачивать долги за мужа. Последние 2 года актер отказывался от работы из-за плохого самочувствия: «За два года до ухода он начал болеть и отказываться от работы. У него была постоянно такая фраза: «Я не монтируюсь с этим кино». Потом он начал говорить: «Я не монтируюсь с этими людьми», позднее уже и такая: «Я не монтируюсь с этой жизнью». Я вот осталась с долгами. Брала кредиты на жизнь»
, - заявила Ирина.
Сейчас Ирине Хонде осталось выплатить чуть больше миллиона: «В мире, в котором существует культ денег, и твоя состоятельность определяется наличием денег на счету, я себе хочу задать вопросы… Ну, да, наверное, стыдно. А когда ты понимаешь, что было за кадром и почему это все, то я хочу сказать, что я могла это сделать и сделала все правильно. Мне за себя не стыдно»
, - со слезами на глазах заявила Ирина.
Также Ирина призналась, что много лет назад Виктор подарил своей четвертой супруге Ирине Смуровой
квартиру. Спустя некоторое время актер пытался вернуть подарок, но проиграл в суде. По словам Хонды, Проскурин боялся ей об этом рассказывать, поскольку был в нетрезвом состоянии, когда переписывал квартиру на Смурову: «Это было все сделано по стакану. Если читать судебные истории, можно понять, что у него были проблемы с алкоголем. Человек был постоянно в состоянии алкогольного опьянения, он мог подписать что угодно и подарить что угодно»
, - сказала Ирина.
Пить Проскурин начал, когда узнал, что у него рак: «У него был жесткий период. Я не знаю, как он выжил»
.
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