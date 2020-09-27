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Вдова Виктора Проскурина выплачивает огромные долги после смерти мужа

27 сентября
2020 год

Лайфстайл >>
27 сентября 2020
30 июня на 69-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин. Актер боролся с онкологическим заболеванием, однако причиной смерти стала хроническая обструктивная болезнь легких. На днях вдова актера Ирина Хонда, с которой он прожил последние 12 лет, откровенно поведала об их отношениях в студии программы «Секрет на миллион».

Вдова Виктора Проскурина выплачивает огромные долги после смерти мужа

Ирина рассказала, что вынуждена сейчас выплачивать долги за мужа. Последние 2 года актер отказывался от работы из-за плохого самочувствия: «За два года до ухода он начал болеть и отказываться от работы. У него была постоянно такая фраза: «Я не монтируюсь с этим кино». Потом он начал говорить: «Я не монтируюсь с этими людьми», позднее уже и такая: «Я не монтируюсь с этой жизнью». Я вот осталась с долгами. Брала кредиты на жизнь», - заявила Ирина.

Сейчас Ирине Хонде осталось выплатить чуть больше миллиона: «В мире, в котором существует культ денег, и твоя состоятельность определяется наличием денег на счету, я себе хочу задать вопросы… Ну, да, наверное, стыдно. А когда ты понимаешь, что было за кадром и почему это все, то я хочу сказать, что я могла это сделать и сделала все правильно. Мне за себя не стыдно», - со слезами на глазах заявила Ирина.

Вдова Виктора Проскурина выплачивает огромные долги после смерти мужа

Также Ирина призналась, что много лет назад Виктор подарил своей четвертой супруге Ирине Смуровой квартиру. Спустя некоторое время актер пытался вернуть подарок, но проиграл в суде. По словам Хонды, Проскурин боялся ей об этом рассказывать, поскольку был в нетрезвом состоянии, когда переписывал квартиру на Смурову: «Это было все сделано по стакану. Если читать судебные истории, можно понять, что у него были проблемы с алкоголем. Человек был постоянно в состоянии алкогольного опьянения, он мог подписать что угодно и подарить что угодно», - сказала Ирина.
Пить Проскурин начал, когда узнал, что у него рак: «У него был жесткий период. Я не знаю, как он выжил».
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Вдова Виктора Проскурина выплачивает огромные долги после смерти мужа фотографии
Вдова Виктора Проскурина выплачивает огромные долги после смерти мужа фотографии
Вдова Виктора Проскурина выплачивает огромные долги после смерти мужа фотографии
Вдова Виктора Проскурина выплачивает огромные долги после смерти мужа фотографии
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