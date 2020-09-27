Татьяна Лазарева попросила поклонников не напоминать ей о прошлом

Татьяна Лазарева
уже довольно давно не появляется на телевидении. Однако популярность ее проектов 2000-х годов не отпускает ее. На днях артистка призналась, что это ее немного раздражает.
Лазарева опубликовала несколько фото
из своих старых проектов в Инстаграме, а пост посвятила своим поклонникам.
Дело в том, что Татьяна отдыхала в одном из московских заведений со своими друзьями. В этот вечер к ней подходили люди, просили фото и автографы. Все бы ничего, но большинство из них говорили: «Я вырос на ваших передачах». Актрисе эта фраза вовсе не показалась милой и трогательной.
«Теперь же каждый второй поклонник говорит - я вырос на ваших передачах, спасибо за мое детство. И я пока только учусь воспринимать эти чужие чувства нежности и ностальгии и пытаться на них как-то реагировать»
, - написала Лазарева.
Актриса вспомнила, как сама походила к своему кумиру с этой фразой, и призналась, что наконец поняла, что достаточно просто благодарности.
⠀
«До меня дошло: нам - тем, на ком кто-то из вас вырос - гораздо интереснее говорить о нашем сегодняшнем дне и о том, что мы делаем сегодня, а не вспоминать то, чем в нас тычут в попытке вернуть в прошлое. Поймите: во-первых, то, что вы помните - для нас уже давно пройденный этап, прошедшее время. А во-вторых - это не наши воспоминания, а ваши. Они прекрасны и здорово, что они волнуют вас до сих пор, и прекрасно, что так у нас с вами все устроено. Но давайте уже перестанем благодарить других людей за нашу жизнь и пытаться поделиться с ними своими глубоко личными переживаниями. Достаточно просто быть благодарным, поверьте»
, - обратилась Татьяна Лазарева к подписчикам.
обсуждение >>