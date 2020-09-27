Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Татьяна Лазарева попросила поклонников не напоминать ей о прошлом

27 сентября
2020 год

Лайфстайл >>
27 сентября 2020
Татьяна Лазарева уже довольно давно не появляется на телевидении. Однако популярность ее проектов 2000-х годов не отпускает ее. На днях артистка призналась, что это ее немного раздражает.

Татьяна Лазарева попросила поклонников не напоминать ей о прошлом

Лазарева опубликовала несколько фото из своих старых проектов в Инстаграме, а пост посвятила своим поклонникам.

Дело в том, что Татьяна отдыхала в одном из московских заведений со своими друзьями. В этот вечер к ней подходили люди, просили фото и автографы. Все бы ничего, но большинство из них говорили: «Я вырос на ваших передачах». Актрисе эта фраза вовсе не показалась милой и трогательной.

Татьяна Лазарева попросила поклонников не напоминать ей о прошлом

«Теперь же каждый второй поклонник говорит - я вырос на ваших передачах, спасибо за мое детство. И я пока только учусь воспринимать эти чужие чувства нежности и ностальгии и пытаться на них как-то реагировать», - написала Лазарева.

Актриса вспомнила, как сама походила к своему кумиру с этой фразой, и призналась, что наконец поняла, что достаточно просто благодарности.

«До меня дошло: нам - тем, на ком кто-то из вас вырос - гораздо интереснее говорить о нашем сегодняшнем дне и о том, что мы делаем сегодня, а не вспоминать то, чем в нас тычут в попытке вернуть в прошлое. Поймите: во-первых, то, что вы помните - для нас уже давно пройденный этап, прошедшее время. А во-вторых - это не наши воспоминания, а ваши. Они прекрасны и здорово, что они волнуют вас до сих пор, и прекрасно, что так у нас с вами все устроено. Но давайте уже перестанем благодарить других людей за нашу жизнь и пытаться поделиться с ними своими глубоко личными переживаниями. Достаточно просто быть благодарным, поверьте», - обратилась Татьяна Лазарева к подписчикам.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Мы очень инфантильны»: Татьяна Лазарева о распространенных причинах проблем в семье

Татьяна Лазарева и Риналь Мухаметов показали, как силовики пытают людей в России
Поиск по меткам
интернетсоцсети
персоны
Татьяна Лазарева

фотографии >>
Татьяна Лазарева попросила поклонников не напоминать ей о прошлом фотографии
Татьяна Лазарева попросила поклонников не напоминать ей о прошлом фотографии
Татьяна Лазарева попросила поклонников не напоминать ей о прошлом фотографии
Татьяна Лазарева попросила поклонников не напоминать ей о прошлом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Никита Логинов
27 сентября ушёл из жизни актёр Никита Логинов.
Владимир Носачев
26 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Носачев.
Евгений Сулла
25 сентября ушёл из жизни режиссёр Евгений Сулла.
Вячеслав Войнаровский
24 сентября ушёл из жизни оперный певец Вячеслав Войнаровский.

День рождения >>

Александр Голобородько
Наталья Данилова (II)
Денис Жариков
Владимир Зайцев
Алексей Ильин
Яна Крайнова
Ольга Мелихова
Игорь Тарадайкин
Владимир Турчинский
Брижит Бардо
Хилари Дафф
Сильвия Кристель
Марчелло Мастроянни
Кирстен Праут
Мира Сорвино
Наоми Уоттс
все родившиеся 28 сентября >>

Афиша кино >>

За призрачной дверью
вестерн, фильм ужасов
США, 2020
Честный кандидат
драма, комедия
США, 2020
Гостиница Окко
драма, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2018
Семейка Бигфутов
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Бельгия, Франция, 2020
Фантазёры
комедия
Италия, 2018
Без жалости
боевик, криминальный фильм, приключения
США, 2021
БУМЕРанг
комедия, криминальный фильм
Россия, 2020
Ловец снов
триллер, фильм ужасов
США, 2020
Малышка с характером
боевик, триллер
США, 2020
Морг
мистика, триллер, фильм ужасов
Парагвай, 2019
Русский рейд
Россия, 2020
Хандра
комедия
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен