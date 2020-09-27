«Что за цирк был устроен?»: Сергей Безруков о деле Михаила Ефремова

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Татьяна Лазарева попросила поклонников не напоминать ей о прошлом

27 сентября

«Я перестал стесняться того, что я русский»: Александр Балуев о причинах отказа от работы в Голливуде

А также о своём режиссёрском дебюте и о деле Михаила Ефремова