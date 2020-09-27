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«Что за цирк был устроен?»: Сергей Безруков о деле Михаила Ефремова

27 сентября
2020 год

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27 сентября 2020
Сергей Безруков признался, что переживает за Михаила Ефремова, который получил 8 лет колонии общего режима как виновник смертельного ДТП. Артист в интервью «Известиям» сказал, что трагедия произошла не только в семье потерпевшего, но и в семье Ефремовых.

«Что за цирк был устроен?»: Сергей Безруков о деле Михаила Ефремова

«Печальное событие… Я как коллега, безусловно, поддерживаю Михаила, искренне желаю ему смягчения приговора и переживаю за потерпевшую сторону. И в том и в другом случае — это трагедия, поэтому хочется занять человеческую позицию. Ломаются судьбы. Да, вынесено наказание, но оно такое жесткое! Кто в этом виноват? Что за цирк был устроен вокруг этого? Не обсуждаю, но сочувствую, понимаю, что это драма, трагедия и урок для всех», - заявил Безруков.

Также Сергей признался, что сам иногда нарушает правила дорожного движения. Может превысить скорость, но ни в коем случае не сядет за руль пьяным.

«Конечно, всякое бывает. Мне приходят штрафы за превышение скорости, я их оплачиваю. Когда попадается пост ДПС, бывает, видят, что артист, просят сфотографироваться и отпускают. В этом есть определенный плюс. Это если ты нравишься. Но если нет, то три шкуры с тебя снимут: и штраф, и отчитают, и всё на свете», - рассказал артист.
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«Что за цирк был устроен?»: Сергей Безруков о деле Михаила Ефремова фотографии
«Что за цирк был устроен?»: Сергей Безруков о деле Михаила Ефремова фотографии
«Что за цирк был устроен?»: Сергей Безруков о деле Михаила Ефремова фотографии
«Что за цирк был устроен?»: Сергей Безруков о деле Михаила Ефремова фотографии
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