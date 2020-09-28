Сергей Безруков признался, что у него есть двое внебрачных детей

Вокруг личной жизни Сергея Безрукова
ходило много слухов, ведь артист всегда пользовался популярностью у женщин. В интервью «Известиям»
Безруков подтвердил информацию о том, что у него есть двое внебрачных детей.
«Да, у меня есть еще дети. Действительно внебрачные. Понимаете, моя жизнь как бы разделилась на две части: до и после встречи с Аней»
, - сказал Сергей.
Сейчас актер счастлив в браке с режиссером Анной Матисон
, вместе они воспитывают сына и дочь. По словам Сергея, его старшие дети общаются с младшими, а сам он обеспечивает их с самого рождения.
«Это две разных жизни. Есть моя сегодняшняя жизнь. И есть одна прошлая жизнь, где было разное. Я не снимаю с себя ответственность, содержу своих старших детей с самого рождения, не обижаю их. Это очень важно — не сравнивать и не противопоставлять их друг другу ни в коем случае»
.
Безруков признался, что только недавно понял, что такое «отец». Особенно на него повлияли роды жены, на которых он присутствовал.
«Когда ты не спишь, встаешь как на дежурство всю ночь. Когда жену отвозишь на роды, дышишь рядом. Дорогие женщины, теперь я понимаю, что вы испытываете. Я не чувствую этого, но понимаю, сочувствую. Это должен испытать каждый мужчина, чтобы вас понять. Ребята, это не просто ждать за кулисами. Вы побудьте рядышком и поймите, что это такое. Просто дышите рядом, тужьтесь рядом. Я все это испытал, я был рядом — глаза в глаза. В какой-то момент Аня не слышала ни врача, никого, только видела глаза любимого человека, который говорил: «Смотри на меня»
.
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