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Юлия Меньшова рассказала, как конфликты родителей отразились на её личной жизни

28 сентября
2020 год

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28 сентября 2020
Юлия Меньшова записала целый монолог на тему одиночества и обуславливающих его причин. Артистка опубликовала видео в Инстаграме, где на личном опыте объяснила, как справиться с этой проблемой. Дочь Веры Алентовой и Владимира Меньшова призналась, что долгое время в юности не могла построить отношения, только потому, что была занята решением конфликтов своих звездных родителей.

Юлия Меньшова рассказала, как конфликты родителей отразились на её личной жизни

«Вчера встречалась со своей подружкой, и мы наткнулись на одну важную и очень интересную тему, про которую я думала, что она абсолютно очевидная. Но в течение нашего разговора стало понятно, что нет. И я подумала, что надо об этом поговорить», - начала Юлия.

«Тема была вот какая: я вспоминала время моей юности (да и она тоже). Там был такой период у меня однажды, когда я была очень долгое время совершенно одна. Года три, наверное, я была одна в том смысле, что за мной никто не ухаживал. Вообще. Ни в кино сходить, ни цветочка подарить, ни до дома проводить. Вот просто выжженное поле. Надо сказать, что это очень странно, потому что я была молода и хороша собой. Взрослые женщины ходили надо мной и причитали: «Ой, Юлечка, какая ты прелестная! Наверное, женихов у тебя просто вот прям очередь стоит!». Эти слова меня больно ранили в сердце, потому что я думала: «Ну, в общем, да. Должны стоять очередью, но что-то никого нет». И это была абсолютная загадка, я не понимала, что со мной не так. Я смотрела в зеркало по утрам и понимала, что я не урод, все со мной хорошо, но почему же так?

И ответ на этот вопрос я неожиданно получила, когда начала интересоваться всякой психологической литературой. Она тогда только появлялась в нашей стране. В одной книжке я вычитала такую информацию, что если вы на протяжении долгого времени одни, это скорее всего означает, что вы излучаете в мир вокруг себя информацию о том, что вы заняты. Это меня ошеломило. Я не очень могла понять, чем же таким занята совсем юная дева 23 лет. Живу с родителями, невеста на выданье, и изо всех сил хотелось бы мне выйти замуж, покинуть родительский дом. Чем же я занята?

Но, наверное, в этой же книжке я прочитала (а может поняла для себя сама), что человек устроен так, что он воспринимает другого человека не только вербально, не только визуально, но и мы в некотором смысле прощупываем этот мир такими «интуитивными усиками». Первое впечатление – оно из чего складывается? Не только из слов и внешнего вида, а есть что-то большее. Вот когда мы прощупываем, мы вот этот сигнал и считываем – что человек сигнализирует. И вот с меня, оказывается, считывали информацию, что я занята. Но теперь предстояло понять, чем я занята.

И вот после недолгих построений, я поняла, что я очень сильно занята отношениями моих родителей. Потому что так получилось в нашей жизни, что мои родители очень рано поженились, это был студенческий брак, конкурентный брак. Они очень долго притирались друг к другу, и они очень темпераментные люди. Они очень часто конфликтуют, это ни о чем не говорит, они вместе по сей день, ёлки палки, 57 лет уже. Но, тем не менее, жили так бурно – ссорились. И по мере того, как я повзрослела, они стали апеллировать ко мне как к некому третейскому судье. Мол, помоги разобраться, вот он сказал, а я сказала, а он мне ответил – кто из нас прав?

Юлия Меньшова рассказала, как конфликты родителей отразились на её личной жизни
фото: Юлия Меньшова в юности с родителями

Как-то будучи от природы таким человеком уравновешенным, понимающим все стороны, я легко разбиралась в этих ситуациях, помогала им выйти из эмоциональных тупиков. Никогда не поступайте так с вашими детьми и объясните своим знакомым, если такое увидите вдруг. Мои родители это делали, ничего не зная и не понимая. Тогда вообще психология была не сильно нам известна. Делали они это, просто потому что я отвечала на их вопросы, действительно им помогала. Почему бы ко мне не обратиться снова? Но для детей это, конечно, нагрузка невероятная, потому что если бы речь шла о моих знакомых каких-то, а не о родителях, то это не приносило бы мне никакого ущерба. А когда речь идет о родителях, то мы очень сильно эмоционально вовлекаемся. Мы очень ценим свою семью, мы очень хотим, чтобы в ней царил мир и покой. Мы беспокоимся за своих близких. Мало того, еще детям свойственно перегружаться той идеей: «Боже, я ответственен за то, что мои родители будут жить вместе или не будут». Это происходит на подсознательном уровне.

Короче говоря, я доперла вдруг, что я занята этим. Поэтому и источаю в мир, что все мои поры законопачены активной семейной жизнью, в которой я все время подробно разбираюсь. Я немножко даже устала. Поэтому молодые люди вокруг меня не роились.

Разобралась я с этой историей довольно просто. Потому что в очередной раз, когда мои родители появились на пороге моей комнаты, я сказала: «А вот нет! Вот и все, ребята. Вы извините, но я больше не буду этим заниматься». Они как-то были ошеломлены, надо сказать. Первое время даже немножко обижены, но потом как-то привыкли, поняли. Я им объяснила, что это их отношения, они меня не касаются. Как хотите, выбирайтесь из ваших тупиков и из ваших конфликтов. И, в общем, они стали справляться с этим без меня прекрасно.
А я… Это было абсолютное волшебство, потому что как только я это сделала, через очень короткое время вокруг меня таки выстроилась очередь из так называемых женихов. Очень много женихов, очень много претендентов на то, чтобы меня и в кино позвать, и на лавочке со мной посидеть. В общем, сбылась мечта, на которую я так рассчитывала.

Но, что любопытно, когда я вчера эту историю рассказывала подруге, она сказала: «Боже мой! У меня тоже была такая ситуация в юности, когда я года 2, вот просто тотально была одна». Я говорю: «Так, а чем же были заняты вы?». И она мне ответила удивительно, она сказала: «Вы знаете, я была занята собой. Я вот сейчас понимаю, что я была занята собой так плотно. Я так в это время пробивалась к карьере, боялась не понравиться, не усидеть на своем месте, я так была сосредоточена на своих переживаниях. Короче, я была завернута так на себя, что по сути дела человеку другому не оставляла места». Хотя, говорит, что тоже страдала и удивлялась тому, что рядом с ней нет никакого молодого человека.

Выяснилось, что это была для нее абсолютно ошеломительная информация, а мне казалось, что она такая на поверхности лежащая. Но поскольку проблема одиночества не становится меньше, а становится только больше, я подумала: «А вдруг вот этот мой рассказ и вам поможет справиться с проблемой». Если вдруг вы смотрите на себя в зеркало и думаете: «Почему я такая прекрасная, а вот никого рядом нет?». Задумайтесь, может быть вы слишком эмоционально заняты?».
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Юлия Меньшова рассказала, как конфликты родителей отразились на её личной жизни фотографии
Юлия Меньшова рассказала, как конфликты родителей отразились на её личной жизни фотографии
Юлия Меньшова рассказала, как конфликты родителей отразились на её личной жизни фотографии
Юлия Меньшова рассказала, как конфликты родителей отразились на её личной жизни фотографии
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