Юлия Меньшова рассказала, как конфликты родителей отразились на её личной жизни

«Вчера встречалась со своей подружкой, и мы наткнулись на одну важную и очень интересную тему, про которую я думала, что она абсолютно очевидная. Но в течение нашего разговора стало понятно, что нет. И я подумала, что надо об этом поговорить», - начала Юлия.
«Тема была вот какая: я вспоминала время моей юности (да и она тоже). Там был такой период у меня однажды, когда я была очень долгое время совершенно одна. Года три, наверное, я была одна в том смысле, что за мной никто не ухаживал. Вообще. Ни в кино сходить, ни цветочка подарить, ни до дома проводить. Вот просто выжженное поле. Надо сказать, что это очень странно, потому что я была молода и хороша собой. Взрослые женщины ходили надо мной и причитали: «Ой, Юлечка, какая ты прелестная! Наверное, женихов у тебя просто вот прям очередь стоит!». Эти слова меня больно ранили в сердце, потому что я думала: «Ну, в общем, да. Должны стоять очередью, но что-то никого нет». И это была абсолютная загадка, я не понимала, что со мной не так. Я смотрела в зеркало по утрам и понимала, что я не урод, все со мной хорошо, но почему же так?
И ответ на этот вопрос я неожиданно получила, когда начала интересоваться всякой психологической литературой. Она тогда только появлялась в нашей стране. В одной книжке я вычитала такую информацию, что если вы на протяжении долгого времени одни, это скорее всего означает, что вы излучаете в мир вокруг себя информацию о том, что вы заняты. Это меня ошеломило. Я не очень могла понять, чем же таким занята совсем юная дева 23 лет. Живу с родителями, невеста на выданье, и изо всех сил хотелось бы мне выйти замуж, покинуть родительский дом. Чем же я занята?
Но, наверное, в этой же книжке я прочитала (а может поняла для себя сама), что человек устроен так, что он воспринимает другого человека не только вербально, не только визуально, но и мы в некотором смысле прощупываем этот мир такими «интуитивными усиками». Первое впечатление – оно из чего складывается? Не только из слов и внешнего вида, а есть что-то большее. Вот когда мы прощупываем, мы вот этот сигнал и считываем – что человек сигнализирует. И вот с меня, оказывается, считывали информацию, что я занята. Но теперь предстояло понять, чем я занята.
И вот после недолгих построений, я поняла, что я очень сильно занята отношениями моих родителей. Потому что так получилось в нашей жизни, что мои родители очень рано поженились, это был студенческий брак, конкурентный брак. Они очень долго притирались друг к другу, и они очень темпераментные люди. Они очень часто конфликтуют, это ни о чем не говорит, они вместе по сей день, ёлки палки, 57 лет уже. Но, тем не менее, жили так бурно – ссорились. И по мере того, как я повзрослела, они стали апеллировать ко мне как к некому третейскому судье. Мол, помоги разобраться, вот он сказал, а я сказала, а он мне ответил – кто из нас прав?
фото: Юлия Меньшова в юности с родителями
Как-то будучи от природы таким человеком уравновешенным, понимающим все стороны, я легко разбиралась в этих ситуациях, помогала им выйти из эмоциональных тупиков. Никогда не поступайте так с вашими детьми и объясните своим знакомым, если такое увидите вдруг. Мои родители это делали, ничего не зная и не понимая. Тогда вообще психология была не сильно нам известна. Делали они это, просто потому что я отвечала на их вопросы, действительно им помогала. Почему бы ко мне не обратиться снова? Но для детей это, конечно, нагрузка невероятная, потому что если бы речь шла о моих знакомых каких-то, а не о родителях, то это не приносило бы мне никакого ущерба. А когда речь идет о родителях, то мы очень сильно эмоционально вовлекаемся. Мы очень ценим свою семью, мы очень хотим, чтобы в ней царил мир и покой. Мы беспокоимся за своих близких. Мало того, еще детям свойственно перегружаться той идеей: «Боже, я ответственен за то, что мои родители будут жить вместе или не будут». Это происходит на подсознательном уровне.
Короче говоря, я доперла вдруг, что я занята этим. Поэтому и источаю в мир, что все мои поры законопачены активной семейной жизнью, в которой я все время подробно разбираюсь. Я немножко даже устала. Поэтому молодые люди вокруг меня не роились.
Разобралась я с этой историей довольно просто. Потому что в очередной раз, когда мои родители появились на пороге моей комнаты, я сказала: «А вот нет! Вот и все, ребята. Вы извините, но я больше не буду этим заниматься». Они как-то были ошеломлены, надо сказать. Первое время даже немножко обижены, но потом как-то привыкли, поняли. Я им объяснила, что это их отношения, они меня не касаются. Как хотите, выбирайтесь из ваших тупиков и из ваших конфликтов. И, в общем, они стали справляться с этим без меня прекрасно.
А я… Это было абсолютное волшебство, потому что как только я это сделала, через очень короткое время вокруг меня таки выстроилась очередь из так называемых женихов. Очень много женихов, очень много претендентов на то, чтобы меня и в кино позвать, и на лавочке со мной посидеть. В общем, сбылась мечта, на которую я так рассчитывала.
Но, что любопытно, когда я вчера эту историю рассказывала подруге, она сказала: «Боже мой! У меня тоже была такая ситуация в юности, когда я года 2, вот просто тотально была одна». Я говорю: «Так, а чем же были заняты вы?». И она мне ответила удивительно, она сказала: «Вы знаете, я была занята собой. Я вот сейчас понимаю, что я была занята собой так плотно. Я так в это время пробивалась к карьере, боялась не понравиться, не усидеть на своем месте, я так была сосредоточена на своих переживаниях. Короче, я была завернута так на себя, что по сути дела человеку другому не оставляла места». Хотя, говорит, что тоже страдала и удивлялась тому, что рядом с ней нет никакого молодого человека.
Выяснилось, что это была для нее абсолютно ошеломительная информация, а мне казалось, что она такая на поверхности лежащая. Но поскольку проблема одиночества не становится меньше, а становится только больше, я подумала: «А вдруг вот этот мой рассказ и вам поможет справиться с проблемой». Если вдруг вы смотрите на себя в зеркало и думаете: «Почему я такая прекрасная, а вот никого рядом нет?». Задумайтесь, может быть вы слишком эмоционально заняты?».
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