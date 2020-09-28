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Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями

28 сентября
2020 год

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28 сентября 2020
Какие бы усилия Руни Мара и Хоакин Феникс не прикладывали к тому, чтобы сохранить приватность, в мае этого года в СМИ появилась информация о беременности актрисы. На днях в СМИ поползли слухи о том, что 35-летняя Руни и 45-летний Хоакин стали родителями - папарацци засняли Руни в Лос-Анджелесе без живота. Однако никакого подтверждения этой информации со стороны актёров не последовало.

Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями

Пару «сдал» российский режиссёр Виктор Косаковский, который работал с Фениксом над фильмом «Гунда» (актёр выступил в качестве продюсера картины). В минувшие выходные Косаковский представил свой фильм на кинофестивале в Цюрихе. Отвечая на вопрос журналистов о причинах отсутствия Феникса, Виктор простодушно заявил, что у пары только что родился ребенок, «прекрасный сынок», которого назвали Ривер - в честь покойного брата Хоакина, актёра Ривера Феникса.
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Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями фотографии
Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями фотографии
Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями фотографии
Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями фотографии
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