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Роуз Лесли и Кит Харрингтон ожидают первенца

28 сентября
2020 год

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28 сентября 2020
Демографический взрыв в среде звёзд шоу-бизнеса не собирается идти на спад. На днях стало известно, что звёзды сериала «Игра престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли, воплотившие в реальной жизни альтернативную судьбу своих несчастливых персонажей, ждут первенца. Свою беременность Роуз анонсировала не в Инстаграме, а в новой фотосессии для британского издания Make Magazine.

Роуз Лесли и Кит Харрингтон ожидают первенца

Актриса приняла участие в модной съёмке, а редакторы журнала похвалили её за стойкость: «Не каждой удастся выглядеть так стильно в шелковом наряде от Стеллы Маккартни и принять участие в модной фотосессии, будучи беременной, но Роуз не показала никаких признаков усталости».
Роуз и Кит познакомились на съёмках «Игры престолов». Впервые пресса заговорила об их романе в 2012 году, но как официальная пара актёры впервые вышли в свет лишь в 2016 году. А в июне 2018 года Роуз и Кит сыграли пышную свадьбу в Шотландии, пригласив всю съёмочную группу сериала, связавшего их судьбы.
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Роуз Лесли и Кит Харрингтон ожидают первенца фотографии
Роуз Лесли и Кит Харрингтон ожидают первенца фотографии
Роуз Лесли и Кит Харрингтон ожидают первенца фотографии
Роуз Лесли и Кит Харрингтон ожидают первенца фотографии
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