«Развестись казалось стыдным»: Никита Ефремов о разводе с Яной Гладких

Гостем свежего выпуска шоу Агаты Муцениеце«Честный развод» стал 32-летний Никита Ефремов - второй гость мужского пола за всю недолгую историю шоу. В 2015 году Никита развёлся с актрисой Яной Гладких, в браке с которой прожил всего один год. В беседе с Агатой Никита рассказал о том, что послужило причиной развода, о борьбе с зависимостями и о том, какое место психотерапия занимает в его жизни.
О браке как инструменте удовлетворения амбиций
«Мне кажется, брак мною тогда воспринимался как некий серьёзный шаг и, возможно, это была попытка доказать что-то родителям, которые развелись рано. Что я вот сейчас всему миру покажу, как надо! Я уверен в том, что я не был на тот момент готов к женитьбе, к совместной жизни.
На тот момент я в принципе занимался в основном собой. Какую-то пытался выстроить картинку - это вообще такая типичная ошибка для людей. У меня была такая картинка: жена, загородный дом, камин…Впитанная в детстве через массмедиа или американские фильмы, где все так красиво сидят. И я считал, что мне обязательно надо добиться этого, что это какой-то статусности мне придаст».
О причинах развода
«Мы оба к браку не были готовы. У нас был беспорядок с границами. Есть замечательная фраза: границы - это то расстояние, с которого я могу одинаково любить и себя, и тебя. И сейчас для меня в идеале любовь - это не смешивание какое-то.
А у нас были смешаны границы, слияние очень сильное. То я хотел, чтобы она слишком была моей, то она что-то от меня хотела. Мне кажется, что сто процентов тогда это был эгоцентризм с моей стороны вообще. Я жил в том, что есть я и мои потребности. И только сейчас я начинаю каким-то таким вещам учиться и раскрываться. А тогда я занимался собой и вообще не понимал, что такое партнерские отношения.
Первой о разводе заговорила она. И для меня это было…Я вошёл в цикл жертвы. Сейчас я со стороны вижу, что мне, может быть, очень хотелось прострадать это всё, что я нашёл оправдание тому, что я могу напиться и что-то пропустить, не соблюсти обязательства.
Развестись казалось стыдным. И чувство вины. И как все это увидят. Но сейчас я очень благодарен этой ситуации - за то, что мне всё это показали. За то что есть возможность увидеть, как я не хочу второй раз. Увидеть в себе эти признаки в текущих отношениях».
Об общении с бывшей супругой
«Да, мы общаемся. Мне кажется, в любых отношениях бывшего мужа и бывшей жены (не буду говорить за всех) какое-то напряжение всегда будет оставаться. Это же какая-то незаконченная история. И там все равно мысли или что-то будет всплывать. Но я к этому напряжению отношусь сейчас спокойно. Это естественно, это нормально».
фото: Свадьба Никиты и Яны в Грузии
О прошлых представлениях об идеальном браке
«У меня были очень инфантильные представления о том, что всегда должно быть кайфово. Мне кажется, я в тот момент немного не в реальности находился. Я не видел, что происходит вокруг. И я не знал, самое главное, себя. Я себя не очень любил на тот момент. Потому что я путал, например, чувство вины с совестью».
О психоанализе
«Для меня это жизненно необходимо. Я не хочу повторять одни и те же ошибки - это безумие. И ждать каких-то других результатов от своих однообразных действий. То же самое в отношениях: был такой момент, когда я понимал, что у меня одно и то же. Человек меняется, а сценарий отношений по одному кругу: влюбленность, потом я разочаровываюсь, холодею, начинаю творить фигню, мы расстаемся. Если я не буду понимать и осознавать, что это за цикл, я не смогу с него спрыгнуть».
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