«Развестись казалось стыдным»: Никита Ефремов о разводе с Яной Гладких

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Роуз снялась в модной съёмке для Make Magazine

Роуз Лесли и Кит Харрингтон ожидают первенца

Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями

Русский сплин: Равшана Куркова, Дарья Мельникова и Иван Янковский

28 сентября

Юлия Меньшова рассказала, как конфликты родителей отразились на её личной жизни

Актриса затронула проблему одиночестве и рассказала о варианте её решения