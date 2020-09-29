«Проповедовать это я не хочу»: Сергей Безруков о нетрадиционных ценностях

Сергей Безруков
в интервью «Известиям»
сказал, что никогда не стал бы проповедовать нетрадиционные отношения. По мнению актера, толерантность в мире имеет место быть, но она не должна быть навязанной.
«Что касается терпимости — она должна быть, в театре могут работать разные люди. Но проповедовать это я не хочу. Хочу, чтобы в спектакле звучала песня мамонтенка про его маму. Чтобы это была именно мама, а не «пусть родитель один услышит». Пусть у детей будут мама и папа! Когда мой сын называет меня папой, у меня ком в горле»
, - признался актер.
Высказался актер и о новых правилах «Оскара». Напомним, на премию могут претендовать фильмы, в производстве которых нет места притеснению женщин и расовых, этнических, сексуальных и прочих меньшинств
.
«Убежден, что очень скоро половина актеров перебежит к нам со словами: «Ребят, у них там всё нормально, там есть мужские и женские роли». Писательница Джоан Роулинг вдруг отхватила столько оплеух за то, что пожелала остаться женщиной, а не быть человеком, который менструирует. Она жестко сказала, но с иронией: «Люди, которые менструируют. Я уверена, что для обозначения этих людей уже есть какое-то слово. Кто-нибудь, помогите мне». Это всё чудовищно. Есть женщина, а есть мужчина. Если их не будет, то всю мировую классику можно зачеркнуть, всего Шекспира»
, - заявил Сергей.
Актер даже не может представить, чтобы что-то подобное творилось на российской театральной сцене.
«Сейчас я репетирую «Дядю Ваню». Как мне ставить, если я вдруг начну придерживаться нетрадиционных ценностей? Дядя Ваня влюблен в Елену Андреевну. Астров ее не любит, но возжелал. Там герои в любовном треугольнике. И в «Вишневом саде» я не хочу, чтобы Петя Трофимов что-то не то имел в виду, когда говорит, обращаясь к Лопахину: «У тебя такие красивые пальцы»
.
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