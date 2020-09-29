Светлана Дружинина напишет мемуары про всех значимых мужчин в её жизни

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Актриса из сериала «Игра на выживание» готовит к выпуску дебютный альбом

Юрий Чурсин снялся в клипе на песню Юлии Волковой

29 сентября

«Проповедовать это я не хочу»: Сергей Безруков о нетрадиционных ценностях

Артист высказался о новых требованиях для номинантов на «Оскар»