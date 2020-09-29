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Светлана Дружинина напишет мемуары про всех значимых мужчин в её жизни

29 сентября
2020 год

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29 сентября 2020
84-летняя Светлана Дружинина объявила о намерении сесть за написание мемуаров сразу по завершении работы над четвертой и пятой частями «Гардемаринов».

Светлана Дружинина напишет мемуары про всех значимых мужчин в её жизни

«Жизнь показала, что я скорее сказительница, а не писательница. Легко забираю аудиторию в свои объятия, когда мы видим, слышим друг друга, когда у нас зарождается общее дыхание, и мы становимся единым целым…
Возникает интонация откровения и доверия …Чаще рассказываю не о себе, а о тех, кто прочертил в сердце памятный путь моей жизни.
И, подводя итоги, я неожиданно для себя обнаружила, что это «те парни», о которых и стоит помнить и благодарить, и которые помогут мне воедино собрать и выложить на бумаге мою пеструю, долгую и яркую жизнь - это и В. Каверин, и И. Смоктуновский, и Р. Быков и М. Козаков, и С. Ростоцкий, и В. Тихонов, и А. Володин, и Ю. Нагибин и, конечно же, мои дорогие и любимые сотоварищи и мучители - мои актеры, без которых не может состояться ни одна режиссерская судьба…
Моя книга будет называться «Про себя и про того парня»...Я напишу её сразу после завершения работы над «Гардемаринами», - пообещала Светлана.

Светлана Дружинина напишет мемуары про всех значимых мужчин в её жизни

Кстати, некоторыми фрагментами из своей жизни, которые войдут в книгу, Светлана уже вовсю делится со своими подписчиками в Инстаграме. Режиссёр уже рассказала о своей бабушке по материнской линии, о замужестве, рождении ребёнка и многом другом.

О запуске работы над пятой частью «Гардемаринов» Светлана сообщила в июле 2020 года: «В нашем новом фильме вас ждет встреча не только с уже полюбившимися героями, но и абсолютно новыми - яркими молодыми, которых вы никогда прежде не видели на экране! На данном этапе мы завершаем работу над четвертым фильмом и готовим экспедицию в Крым для съёмок пятого!»
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Светлана Дружинина напишет мемуары про всех значимых мужчин в её жизни фотографии
Светлана Дружинина напишет мемуары про всех значимых мужчин в её жизни фотографии
Светлана Дружинина напишет мемуары про всех значимых мужчин в её жизни фотографии
Светлана Дружинина напишет мемуары про всех значимых мужчин в её жизни фотографии
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