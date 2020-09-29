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Юрий Чурсин снялся в клипе на песню Юлии Волковой

29 сентября
2020 год

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29 сентября 2020
Звезда фильма «Изображая жертву» и сериала «Содержанки» Юрий Чурсин снялся в клипе на песню актрисы Юлии Волковой «Этажи». В клипе Юрий исполнил роль мужчины, который, сделав когда-то неправильный выбор, вынужден проживать в стерильных интерьерах с нелюбимой женщиной и мучиться галлюцинациями в виде поющей Юлии Волковой. Клип сняла театральный режиссёр Елена Ненашева.

Юрий Чурсин снялся в клипе на песню Юлии Волковой
фото: Юлия Волкова

По словам Юлии, на написание песни её вдохновили персонажи сериала «Игра на выживание» Суббота и Наташа, роли которых исполнили Владимир Веревочкин и Мария Кулик.

«Этажи» - особенная для меня песня. Она о женщине, которая устала быть сильной. И устала выбирать. Она хочет, чтобы решение принял мужчина, но он, как это часто бывает, к сожалению, не готов взять ответственность на себя», - написала Юлия в своём Инстаграме.

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Юрий Чурсин снялся в клипе на песню Юлии Волковой фотографии
Юрий Чурсин снялся в клипе на песню Юлии Волковой фотографии
Юрий Чурсин снялся в клипе на песню Юлии Волковой фотографии
Юрий Чурсин снялся в клипе на песню Юлии Волковой фотографии
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