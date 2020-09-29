Юрий Чурсин снялся в клипе на песню Юлии Волковой

Звезда фильма «Изображая жертву» и сериала «Содержанки»Юрий Чурсин снялся в клипе на песню актрисы Юлии Волковой «Этажи». В клипе Юрий исполнил роль мужчины, который, сделав когда-то неправильный выбор, вынужден проживать в стерильных интерьерах с нелюбимой женщиной и мучиться галлюцинациями в виде поющей Юлии Волковой. Клип сняла театральный режиссёр Елена Ненашева.
«Этажи» - особенная для меня песня. Она о женщине, которая устала быть сильной. И устала выбирать. Она хочет, чтобы решение принял мужчина, но он, как это часто бывает, к сожалению, не готов взять ответственность на себя», - написала Юлия в своём Инстаграме.
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