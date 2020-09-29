Аманда Сейфрид и Томас Садоски стали родителями во второй раз

Актриса Аманда Сейфрид
и ее супруг Томас Садоски стали родителями во второй раз. Новость подтвердила сама звезда, опубликовав фото сына в аккаунте благотворительной организации War Child
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Организация, амбассадорами которой являются Аманда и Томас, поделилась снимком ребенка. Имя малыша пара пока не раскрыла, впрочем, и имя их старшей дочери Нины стало известно общественности только спустя время.
«С тех пор, как три года назад на свет появилась наша дочь, забота о невинных детях, пострадавших во время конфликтов и войн, стала занимать большую часть нашей жизни. С момента рождения нашего сына сотрудничество с INARA и War Child стало нашей путевой звездой»
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