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Аманда Сейфрид и Томас Садоски стали родителями во второй раз

29 сентября
2020 год

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29 сентября 2020
Актриса Аманда Сейфрид и ее супруг Томас Садоски стали родителями во второй раз. Новость подтвердила сама звезда, опубликовав фото сына в аккаунте благотворительной организации War Child.

Аманда Сейфрид и Томас Садоски стали родителями во второй раз

Организация, амбассадорами которой являются Аманда и Томас, поделилась снимком ребенка. Имя малыша пара пока не раскрыла, впрочем, и имя их старшей дочери Нины стало известно общественности только спустя время.

«С тех пор, как три года назад на свет появилась наша дочь, забота о невинных детях, пострадавших во время конфликтов и войн, стала занимать большую часть нашей жизни. С момента рождения нашего сына сотрудничество с INARA и War Child стало нашей путевой звездой».
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Аманда Сейфрид и Томас Садоски стали родителями во второй раз фотографии
Аманда Сейфрид и Томас Садоски стали родителями во второй раз фотографии
Аманда Сейфрид и Томас Садоски стали родителями во второй раз фотографии
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