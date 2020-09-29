Алисия Сильверстоун рассказала о травле ее ребенка в серфинг-лагере

Актриса Алисия Сильверстоун
призналась, что ее сын подвергался издевательствам со стороны сверстников в лагере из-за длинных волос. Об этом она рассказала в своем Инстаграме
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Актриса поделилась с подписчиками историей о том, что ее сын подвергся травле из-за своей нестандартной прически. У мальчика достаточно длинные волосы, из-за которых дети в серфинг-лагере высмеивали его и обзывали. Однако несмотря на такое поведение окружающих, он не стал делать короткую стрижку и продолжил отращивать волосы.
«Однажды моего сына высмеяли другие дети из-за его волос во время поездки в серфинг-лагерь. После того, как он вернулся и сказал мне об этом, я подумала, что он захочет подстричь их. Мы записались на стрижку на следующий день, но, когда мы пришли, он сказал: «Пожалуйста, подстригите меня так, чтобы я мог отрастить их до талии». Это мой мальчик! Он знает, кто он такой. Он любит свои волосы и предпочитает, чтобы они были длинными. Мама и папа не собираются мешать ему быть самим собой. Он красивый, и мы любим его волосы!»
Алисия заявила, что стремится только поддерживать своего ребенка. Актриса добавила, что длинные волосы носили многие мужчины, среди которых были и Брэд Питт
, и Иисус. Подписчики полностью согласились со звездой и отметили, что такими ухоженными волосами нельзя не гордиться.
«Мы никогда бы не стали навязывать ему никаких идей, как должны выглядеть волосы у мальчика или девочки. Мы все должны стараться принимать наших детей и то, кем они хотят быть, без всякого осуждения! Кроме того, есть так много очень красивых мужчин, у которых длинные волосы: Брэд Питт, Гарри Стайлс, Джейсон Момоа, даже Иисус!»
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