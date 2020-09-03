Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП

Михаил Ефремов
заявил в суде, что признает свою вину в смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве. Об этом сообщает ТАСС
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Ранее отрицавший свою вину Ефремов
говорил о помутнении рассудка, теперь артист заявил, что всё же виновен в смертельном ДТП.
«Хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину».
Представитель гособвинения сочла доказанной вину Михаила Ефремова.
«Считаю, что вина Ефремова в преступлении подтверждается видеоматериалами, данными экспертиз, показаниями свидетелей и другими доказательствами по делу».
Прокурор отметил, что Ефремов начал употреблять алкоголь еще за день до ДТП, перед ДТП он зашел в бар Ulyss, а покинул его уже за рулем собственной машины. Артист также допустил ряд нарушений ПДД, в том числе превышение скорости.
«Вместо того, чтобы вызвать такси или трезвого водителя, сел в свою машину и отправился в поездку по Москве. В результате произошло ДТП, произошло столкновение с машиной под управлением Захарова, у которого не было возможности избежать столкновения».
Позже Ефремов выступил в здании суда с последним словом.
«Я решил, что я не буду отмазываться, если бы я пользовался телефонным правом, этого бы суда не было. Поэтому пошел сюда, чтобы решить все честно. Признаю свою вину и искренне раскаиваюсь, если это сделал я. Мне жаль потерпевших, у них большое горе, никакого негатива никогда к ним не испытывал, мне их очень жалко. Алкоголь — дикое зло: если не знаешь меры, то попадешь на 11 лет на нары».
Также артист решил зачитать стихотворение, посвященное погибшему. Об этом сообщает telegram-канал Mash
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«Сергей, мы не были знакомы.
Наше знакомство стало ужасным.
Я был в состоянии алкогольной комы,
А ты погиб совершенно напрасно.
Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,
Всё, что будет потом, — только во имя твоё.
Я буду молиться, если смогу дотерпеть
До того времени, когда мы станем вдвоём.
Там никто не сдаёт и никто не злится,
На том свете нету таких понятий.
Там у всех, как у тебя, светлые лица.
Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий».
Адвокат Михаила Ефремова объяснил сегодняшнее признание артиста. Эльман Пашаев отметил, что Ефремов все еще не помнит, совершил ли он преступление, однако признался, потому что не может терпеть эту мучительную неопределенность.
«Это не ход. Он говорит: я эту боль терпеть не могу, потому что не знаю, я это совершил или нет».
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