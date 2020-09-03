Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП

3 сентября
2020 год

Лайфстайл >>
3 сентября 2020
Михаил Ефремов заявил в суде, что признает свою вину в смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП

Ранее отрицавший свою вину Ефремов говорил о помутнении рассудка, теперь артист заявил, что всё же виновен в смертельном ДТП.

«Хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину».

Представитель гособвинения сочла доказанной вину Михаила Ефремова.

«Считаю, что вина Ефремова в преступлении подтверждается видеоматериалами, данными экспертиз, показаниями свидетелей и другими доказательствами по делу».

Прокурор отметил, что Ефремов начал употреблять алкоголь еще за день до ДТП, перед ДТП он зашел в бар Ulyss, а покинул его уже за рулем собственной машины. Артист также допустил ряд нарушений ПДД, в том числе превышение скорости.

«Вместо того, чтобы вызвать такси или трезвого водителя, сел в свою машину и отправился в поездку по Москве. В результате произошло ДТП, произошло столкновение с машиной под управлением Захарова, у которого не было возможности избежать столкновения».

Позже Ефремов выступил в здании суда с последним словом.

«Я решил, что я не буду отмазываться, если бы я пользовался телефонным правом, этого бы суда не было. Поэтому пошел сюда, чтобы решить все честно. Признаю свою вину и искренне раскаиваюсь, если это сделал я. Мне жаль потерпевших, у них большое горе, никакого негатива никогда к ним не испытывал, мне их очень жалко. Алкоголь — дикое зло: если не знаешь меры, то попадешь на 11 лет на нары».

Также артист решил зачитать стихотворение, посвященное погибшему. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Сергей, мы не были знакомы.
Наше знакомство стало ужасным.
Я был в состоянии алкогольной комы,
А ты погиб совершенно напрасно.

Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,
Всё, что будет потом, — только во имя твоё.
Я буду молиться, если смогу дотерпеть
До того времени, когда мы станем вдвоём.

Там никто не сдаёт и никто не злится,
На том свете нету таких понятий.
Там у всех, как у тебя, светлые лица.
Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий».

Адвокат Михаила Ефремова объяснил сегодняшнее признание артиста. Эльман Пашаев отметил, что Ефремов все еще не помнит, совершил ли он преступление, однако признался, потому что не может терпеть эту мучительную неопределенность.

«Это не ход. Он говорит: я эту боль терпеть не могу, потому что не знаю, я это совершил или нет».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Михаил Ефремов снова обратился к услугам Эльмана Пашаева
Михаил Ефремов отказался от услуг своих адвокатов
Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП с его участием
Поиск по меткам
суд
персоны
Михаил Ефремов

фотографии >>
Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП фотографии
Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП фотографии
Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП фотографии
Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ирина Печерникова
1 сентября ушла из жизни актриса Ирина Печерникова.
Борис Клюев
1 сентября ушёл из жизни актёр Борис Клюев.
Владислав Крапивин
1 сентября ушёл из жизни писатель Владислав Крапивин.

День рождения >>

Елена Антипова
Станислав Беляев
Евгения Брик
Яна Есипович
Марина Зудина
Юрий Кузнецов
Иван Переверзев
Борис Сморчков
Константин Сорокин
Александр Строев
Энн Джексон
Полин Коллинз
Алан Лэдд
Маша Мериль
Костас Мэндилор
Ирен Папас
Чарли Шин
все родившиеся 3 сентября >>

Афиша кино >>

Несломленные
спортивный фильм
Россия, Эстония, Япония, 2020
Притворись моим женихом
комедия, мелодрама
Польша, 2017
Довод
боевик, драма, триллер, шпионский фильм
Великобритания, Канада, США, 2020
Новые мутанты
боевик, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2020
Сказки Серого Волка
комедия, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, ЮАР, 2016
Явление
драма
Португалия, США, 2020
Таинственный сад
драма, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, Франция, 2020
Вратарь Галактики
приключения, фэнтези
Россия, 2020
Комната
драма, социальная драма, экранизация
Ирландия, Канада, 2015
Магия зверя
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, Германия, 2019
Тесла
биография, драма, исторический фильм
США, 2020
Сила стихии
боевик, драма, фильм-катастрофа
США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен