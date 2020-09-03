Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Ситора Алиева, Оксана Бычкова и Дмитрий Муляр познакомились с подмосковной коррупцией

3 сентября
2020 год

Лайфстайл >>
3 сентября 2020
2 сентября состоялся специальный показ фильма «Куратор» режиссера Петра Левченко. В прокат драма выйдет 10 сентября, однако на премьере уже успели побывать Екатерина Филиппова, Ситора Алиева, Даниил Белых, Дмитрий Муляр, Елена Ворончихина, Янина Мелехова, Кристина Борейко, Георгий Батариели, Михаил Хуранов, Оксана Бычкова и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Ситора Алиева, Оксана Бычкова и Дмитрий Муляр познакомились с подмосковной коррупцией
фото: Наталья Стругацкая, Петр Левченко, Кристина Филиппова, Вадим Красницкий

Ситора Алиева, Оксана Бычкова и Дмитрий Муляр познакомились с подмосковной коррупцией
фото: Ситора Алиева

Ситора Алиева, Оксана Бычкова и Дмитрий Муляр познакомились с подмосковной коррупцией
фото: Дмитрий Муляр

Ситора Алиева, Оксана Бычкова и Дмитрий Муляр познакомились с подмосковной коррупцией
фото: Янина Мелехова

Ситора Алиева, Оксана Бычкова и Дмитрий Муляр познакомились с подмосковной коррупцией
фото: Михаил Хуранов и Кристина Борейко

Ситора Алиева, Оксана Бычкова и Дмитрий Муляр познакомились с подмосковной коррупцией
фото: Даниил Белых

По сюжету в своем кабинете застрелен мэр небольшого подмосковного города. Убийца – крупный бизнесмен, застройщик грузинского происхождения Димур Кавсадзе. Неожиданное преступление буквально переворачивает жизнь города и области. Поисками убийцы занимается бывший «силовик» Данилин, местный серый кардинал, чьими руками делается грязная работа, лично знакомый с Димуром. Данилин готовит нового кандидата в мэры города и принимает решение о физическом устранении бывшего друга и своего подельника, вводя Димура в заблуждение своей готовностью организовать его спасение и побег на малую родину в Грузию. Данилин делает все возможное, чтобы скрыть следы преступной деятельности коррумпированных чиновников и руководителей области.

Главные роли в картине сыграли Михаил Гомиашвили, Юрий Цурило и Дмитрий Муляр. Премьера «Куратора» состоялась в рамках кинофестиваля «Кинотавр» в 2019 году.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Большая поэзия», «Куратор» и другие российские картины будут представлены на Варшавском кинофестивале
«Кинотавр»: Краткая история российского кино на фоне истории страны
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьераРоссийские фильмыстиль
персоны
Ситора АлиеваДаниил БелыхКристина БорейкоОксана БычковаЕлена ВорончихинаМихаил ГомиашвилиПётр ЛевченкоЯнина МелеховаДмитрий МулярЕкатерина ФилипповаМихаил ХурановЮрий Цурило
фильмы
Куратор

фотографии >>
Ситора Алиева, Оксана Бычкова и Дмитрий Муляр познакомились с подмосковной коррупцией фотографии
Ситора Алиева, Оксана Бычкова и Дмитрий Муляр познакомились с подмосковной коррупцией фотографии
Ситора Алиева, Оксана Бычкова и Дмитрий Муляр познакомились с подмосковной коррупцией фотографии
Ситора Алиева, Оксана Бычкова и Дмитрий Муляр познакомились с подмосковной коррупцией фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ирина Печерникова
1 сентября ушла из жизни актриса Ирина Печерникова.
Борис Клюев
1 сентября ушёл из жизни актёр Борис Клюев.
Владислав Крапивин
1 сентября ушёл из жизни писатель Владислав Крапивин.

День рождения >>

Елена Антипова
Станислав Беляев
Евгения Брик
Яна Есипович
Марина Зудина
Юрий Кузнецов
Иван Переверзев
Борис Сморчков
Константин Сорокин
Александр Строев
Энн Джексон
Полин Коллинз
Алан Лэдд
Маша Мериль
Костас Мэндилор
Ирен Папас
Чарли Шин
все родившиеся 3 сентября >>

Афиша кино >>

Несломленные
спортивный фильм
Россия, Эстония, Япония, 2020
Притворись моим женихом
комедия, мелодрама
Польша, 2017
Довод
боевик, драма, триллер, шпионский фильм
Великобритания, Канада, США, 2020
Новые мутанты
боевик, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2020
Сказки Серого Волка
комедия, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, ЮАР, 2016
Явление
драма
Португалия, США, 2020
Таинственный сад
драма, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, Франция, 2020
Вратарь Галактики
приключения, фэнтези
Россия, 2020
Комната
драма, социальная драма, экранизация
Ирландия, Канада, 2015
Магия зверя
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, Германия, 2019
Тесла
биография, драма, исторический фильм
США, 2020
Сила стихии
боевик, драма, фильм-катастрофа
США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен