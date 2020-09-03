Меган Маркл и принц Гарри подписали контракт с Netflix

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Михаил Идов приступил к съемкам драмеди «Джетлаг» с Ириной Старшенбаум и Филиппом Авдеевым

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«Няня: Королева проклятых». Трейлер с русскими субтитрами

Через два года после победы Джуды Льюиса над сатанинским культом, ему придётся снова противостоять силам зла.