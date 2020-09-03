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Меган Маркл и принц Гарри подписали контракт с Netflix

3 сентября
2020 год

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3 сентября 2020
Меган Маркл и принц Гарри подписали контракт с Netflix. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на публикацию The New York Times.

Меган Маркл и принц Гарри подписали контракт с Netflix

Принц и его супруга, ранее подписавшая контракт с Disney, подписали рассчитанное на несколько лет соглашение с сервисом потокового вещания Netflix о создании документальных и художественных фильмов, а также постановок и программ для детей. Пока неизвестно, сколько они будут получать, учитывая отсутствие у них опыта продюсирования.

В своем заявлении пара отметила, что хотела бы создавать вдохновляющие семейные программы.

«Мы сосредоточимся на создании материалов, которые как информируют зрителей, так и дарят им надежду. Для нас как молодых родителей также важно создание вдохновляющих семейных программ. Беспрецедентный охват Netflix поможет делиться впечатляющим контентом».
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Меган Маркл и принц Гарри подписали контракт с Netflix фотографии
Меган Маркл и принц Гарри подписали контракт с Netflix фотографии
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