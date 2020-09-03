Меган Маркл
и принц Гарри подписали контракт с Netflix
. Об этом сообщает ТАСС
, ссылаясь на публикацию The New York Times
.
Принц и его супруга, ранее подписавшая контракт с Disney
, подписали рассчитанное на несколько лет соглашение с сервисом потокового вещания Netflix о создании документальных и художественных фильмов, а также постановок и программ для детей. Пока неизвестно, сколько они будут получать, учитывая отсутствие у них опыта продюсирования.
В своем заявлении пара отметила, что хотела бы создавать вдохновляющие семейные программы.
«Мы сосредоточимся на создании материалов, которые как информируют зрителей, так и дарят им надежду. Для нас как молодых родителей также важно создание вдохновляющих семейных программ. Беспрецедентный охват Netflix поможет делиться впечатляющим контентом».
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