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Меган Маркл и принц Гарри снимутся в реалити-шоу

30 сентября
2020 год

Лайфстайл >>
30 сентября 2020
Недавно подписавшие контракт с Netflix, Меган Маркл и принц Гарри станут героями реалити-шоу. Об этом сообщает издание The Sun.

Меган Маркл и принц Гарри снимутся в реалити-шоу

Меган Маркл и принц Гарри, ранее решившие сотрудничать со стриминговым сервисом, удивили поклонников. Ожидалось, что супруги будут участвовать в съемках документальных фильмов, передач для детей и художественных фильмов. Однако ситуация развернулась неожиданным образом и теперь Меган и ее муж приняли решение участвовать в реалити-шоу. В течение целых трех месяцев за герцогом и герцогиней Сассекскими будут следовать камеры, но в центре внимания окажется не их быт и подробности семейных отношений, как в случае Кардашьян, а благотворительная работа. Об этом изданию рассказал инсайдер.

«Пара хочет позволить людям поближе познакомиться с их жизнью и благотворительными инициативами в частности. Все будет достойно и со вкусом, не в стиле реалити Кэти Прайс и Питера Андре. В фокусе внимания будет их филантропия, а не то, чем они заняты за закрытыми дверями. Но тем не менее это будут интересные инсайты, и Меган надеется, что зрители наконец смогут узнать, какая она на самом деле».

Генеральный директор Netflix в недавнем интервью отметил, что он готовит для зрителей грандиозное зрелище: «Это будет грандиозное зрелище. Меган и Гарри весьма умны. Они не соглашаются с первым попавшимся предложением, но мы собрали лучших из лучших на нашем сервисе. Я так взволнован этой сделкой. Не могу пока раскрыть детали, но думаю, что в следующем году это будет самым захватывающим и просматриваемым контентом».
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Меган Маркл и принц Гарри снимутся в реалити-шоу фотографии
Меган Маркл и принц Гарри снимутся в реалити-шоу фотографии
Меган Маркл и принц Гарри снимутся в реалити-шоу фотографии
Меган Маркл и принц Гарри снимутся в реалити-шоу фотографии
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