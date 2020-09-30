Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«У нас нет вражды»: Гарик Харламов об отношениях с Кристиной Асмус после развода

30 сентября
2020 год

Лайфстайл >>
30 сентября 2020
Гарик Харламов в интервью изданию Peopletalk рассказал о разводе с Кристиной Асмус и воспитании дочери.

«У нас нет вражды»: Гарик Харламов об отношениях с Кристиной Асмус после развода

О разводе пары заговорили еще летом: сначала все считали это злой шуткой Владимира Маркони, а затем заговорила уже Асмус, нарушившая собственное обещание не комментировать эту ситуацию. После этого расставание пары обсудили все, кому не лень. В частности, Ляйсан Утяшева заявила, что Гарик переживает расставание с женой спокойно. А сам Харламов наконец-то решился честно рассказать, как проходит его развод с экс-супругой.

«Каждый день в Сети всплывают какие-то «новости» про мою любовницу, еще про что-то – это очень смешно. Яна Кошкина появилась вообще неизвестно откуда, притом что мы с ней знакомы, пересекались на разных проектах – из-за этого как-то даже неловко. Мы живем во время «информационного фастфуда», бороться с этим бессмысленно. Я реагирую на всё спокойно, в штатном режиме. У нас нет вражды, мы изначально решили, что всё пройдет спокойно и по закону, суду – официально разойдемся и останемся друзьями, чтобы потом не было домыслов. Даже пост сделали в один день, чтобы было честно. Кристина сейчас, кстати, снималась в проекте ТНТ, так что мы даже работаем на одном поле – все осталось так же, кроме штампов «муж» и «жена» в паспорте».

Харламов добавил, что уже успел неоднократно пошутить на тему развода. Артист считает, что с экс-супругой нужно оставаться друзьями.

«На работе мы всё привыкли переводить в юмор. На съёмках новых номеров Comedy Club трижды обшутили эту тему – в этом нет никакого криминала, все отнеслись с понимаем. В конце концов, миллион человек разводятся, главное – остаться друзьями настолько, насколько это возможно. Особенно при наличии ребенка».

Гарик рассказал и о воспитании дочери Насти. Он честно заявил, что не может быть строгим с дочерью, эту функцию он оставил матери ребенка: «Мне сложно проявлять строгость – обычно эта функция на маме, и, мне кажется, так правильнее. Они же девочки, так что мама лучше знает, как повлиять на дочь. Мне в этом смысле сложно грозить, ругаться, кричать. Тем более в силу занятости я провожу с Настей не так много времени, а когда вижу – не хватает времени, чтобы злиться».

Харламов также поведал о том, что его дочь уже не просит никаких подарков. У Насти есть удивительная черта, она растет очень щедрой девочкой: «У Насти все есть, да и она сама по себе не разбалованная – ей нравится дарить подарки. Недавно спрашиваю: «Насть, что тебе привезти?» Она говорит: «Ничего, у меня все есть, а вот подруге хотела бы подарить…» Она молодец».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Вирус расставания: Звездные пары, которые разошлись во время пандемии
«Решение о разводе моё»: Кристина Асмус нарушила собственное обещание
Владимир Маркони заявил, что развод Гарика Харламова и Кристины Асмус - розыгрыш
Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся после 8 лет брака
Поиск по меткам
детиразвод/расставаниесемья
персоны
Кристина АсмусЯна КошкинаВладимир МаркониЛяйсан УтяшеваГарик Харламов

фотографии >>
«У нас нет вражды»: Гарик Харламов об отношениях с Кристиной Асмус после развода фотографии
«У нас нет вражды»: Гарик Харламов об отношениях с Кристиной Асмус после развода фотографии
«У нас нет вражды»: Гарик Харламов об отношениях с Кристиной Асмус после развода фотографии
«У нас нет вражды»: Гарик Харламов об отношениях с Кристиной Асмус после развода фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Как снимали войну. Выпуск 13

Скорбим

Виктор Макаров
29 сентября ушёл из жизни режиссёр, сценарист Виктор Макаров.
Тамара Муженко
28 сентября ушла из жизни актриса Тамара Муженко.
Пётр Лимин
27 сентября ушёл из жизни актёр Пётр Лимин.
Олег Осетинский
27 сентября ушёл из жизни сценарист Олег Осетинский.
Никита Логинов
27 сентября ушёл из жизни актёр Никита Логинов.
Владимир Носачев
26 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Носачев.

День рождения >>

Вера Васильева
Юрий Каюров
Юрий Любимов
Вера Смолина
Сесилия Такаишвили
Татьяна Ткач
Игорь Черневич
Николай Шатохин
Виктор Шубин
Моника Белуччи
Энджи Дикинсон
Тома Жуанне
Дебора Керр
Марион Котийяр
Лэйси Чаберт
Эрик Штольц
все родившиеся 30 сентября >>

Афиша кино >>

За призрачной дверью
вестерн, фильм ужасов
США, 2020
Честный кандидат
драма, комедия
США, 2020
Гостиница Окко
драма, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2018
Семейка Бигфутов
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Бельгия, Франция, 2020
Фантазёры
комедия
Италия, 2018
Без жалости
боевик, криминальный фильм, приключения
США, 2021
БУМЕРанг
комедия, криминальный фильм
Россия, 2020
Ловец снов
триллер, фильм ужасов
США, 2020
Малышка с характером
боевик, триллер
США, 2020
Морг
мистика, триллер, фильм ужасов
Парагвай, 2019
Русский рейд
Россия, 2020
Хандра
комедия
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен