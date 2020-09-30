«У нас нет вражды»: Гарик Харламов об отношениях с Кристиной Асмус после развода

Гарик Харламов
в интервью изданию Peopletalk
рассказал о разводе с Кристиной Асмус
и воспитании дочери.
О разводе пары
заговорили еще летом: сначала все считали это злой шуткой Владимира Маркони
, а затем заговорила уже Асмус, нарушившая собственное обещание не комментировать эту ситуацию.
После этого расставание пары обсудили все, кому не лень. В частности, Ляйсан Утяшева
заявила, что Гарик переживает расставание с женой спокойно
. А сам Харламов наконец-то решился честно рассказать, как проходит его развод с экс-супругой.
«Каждый день в Сети всплывают какие-то «новости» про мою любовницу, еще про что-то – это очень смешно. Яна Кошкина появилась вообще неизвестно откуда, притом что мы с ней знакомы, пересекались на разных проектах – из-за этого как-то даже неловко. Мы живем во время «информационного фастфуда», бороться с этим бессмысленно. Я реагирую на всё спокойно, в штатном режиме. У нас нет вражды, мы изначально решили, что всё пройдет спокойно и по закону, суду – официально разойдемся и останемся друзьями, чтобы потом не было домыслов. Даже пост сделали в один день, чтобы было честно. Кристина сейчас, кстати, снималась в проекте ТНТ, так что мы даже работаем на одном поле – все осталось так же, кроме штампов «муж» и «жена» в паспорте».
Харламов добавил, что уже успел неоднократно пошутить на тему развода. Артист считает, что с экс-супругой нужно оставаться друзьями.
«На работе мы всё привыкли переводить в юмор. На съёмках новых номеров Comedy Club трижды обшутили эту тему – в этом нет никакого криминала, все отнеслись с понимаем. В конце концов, миллион человек разводятся, главное – остаться друзьями настолько, насколько это возможно. Особенно при наличии ребенка».
Гарик рассказал и о воспитании дочери Насти. Он честно заявил, что не может быть строгим с дочерью, эту функцию он оставил матери ребенка: «Мне сложно проявлять строгость – обычно эта функция на маме, и, мне кажется, так правильнее. Они же девочки, так что мама лучше знает, как повлиять на дочь. Мне в этом смысле сложно грозить, ругаться, кричать. Тем более в силу занятости я провожу с Настей не так много времени, а когда вижу – не хватает времени, чтобы злиться».
Харламов также поведал о том, что его дочь уже не просит никаких подарков. У Насти есть удивительная черта, она растет очень щедрой девочкой: «У Насти все есть, да и она сама по себе не разбалованная – ей нравится дарить подарки. Недавно спрашиваю: «Насть, что тебе привезти?» Она говорит: «Ничего, у меня все есть, а вот подруге хотела бы подарить…» Она молодец».
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