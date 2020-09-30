«Моя дочь была убита»: Владимир Конкин прокомментировал гибель дочери

22 сентября скончалась дочьВладимира Конкина София. Из фитнес-центра в Москве ее доставили в больницу с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». Несмотря на оказанную медпомощь, девушка не выжила.
Позже «Московский комсомолец» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что вскрытие тела дочери актера не подтвердило, что она погибла в результате несчастного случая. По информации издания, врачам не удалось установить точную причину гибели. В заключении патологоанатома было указано, что девушка скончалась по другой причине: «Другие неточно обозначенные и неуточненные причины смерти».
После этого эксперты отправили образцы биоматериала на дополнительные исследования. Не подтвердилась и версия о том, что Конкина была в бассейне в нетрезвом состоянии. Представитель актера прокомментировала странность в гибели дочери Владимира и заявила, что сам артист не верит в то, что это был несчастный случай.
«В этой трагедии слишком много странностей для несчастного случая, коим пытаются представить смерть дочери моего доверителя. Начиная с того, что девушка, которая отлично плавала, не имела проблем со здоровьем, в бассейне глубиной 1,5 метра в центре города, где обычно много посетителей, нахлебалась воды, и заканчивая тем, что София делала почти в полночь в бассейне с кипой документов?»
В эфире передачи «Прямой эфир» Владимир Конкин заявил, что у него нет сомнений в том, что София была убита.
«Вся наша семья глубоко уверена, что моя дочь была убита. Я требую, чтобы представители Следственного комитета провели тщательное расследование».
Адвокат артиста добавила, что проверка по делу проводится предвзято: «Не было проверено, при каких обстоятельствах утонула София. В таких случаях дело возбуждается по факту, но тут оно до сих пор не было возбуждено. Материал проверки все еще скудный, в пределах нескольких листов. И я поняла, что никто ничем не занимается, и проверка проводится достаточно поверхностно».
Адвокат Юлия Нитченко также рассказала, что сейчас решается вопрос о том, с кем останется ребенок погибшей Софии: «Мы будем добиваться того, чтобы ребенок остался или с Владимиром Алексеевичем, или с его сыновьями, так как родной отец не платил алименты и уже давно не принимал никакого участия в жизни ребенка».
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