Ольга Сутулова и Евгений Стычкин готовятся стать родителями

А мы продолжаем вещать из эпицентра демографического взрыва в столице шоу-бизнеса
. 40-летняя Ольга Сутулова
и 46-летний Евгений Стычкин
в скором времени станут родителями. Об этом стало известно с подачи фотографа Ольги Тупоноговой-Волковой, которая опубликовала снимок глубоко беременной Сутуловой, посетившей её фотовыставку.
Для Ольги ребенок станет первенцем, а у Евгения уже есть четверо детей: старшая дочь от бывшей однокурсницы Юлии Жемчуговой
и трое детей от первой жены Екатерины Сканави
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Когда в СМИ появились новости с заголовком, гласившим, что Стычкин станет отцом в пятый раз, Ольга возмутилась подобному «сексизму» со стороны журналистов
: «Всё, что нужно знать о сексизме в нашей стране. Ну и о, видимо, единственном освоенным навыке большинства СМИ - copy paste. Ещё конечно хочется узнать, чем занята эта ведьма, пока Евгений готовится и как именно он готовится стать отцом (я волнуюсь), но..... пожалуй не стоит»
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