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Ольга Сутулова и Евгений Стычкин готовятся стать родителями

30 сентября
2020 год

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30 сентября 2020
А мы продолжаем вещать из эпицентра демографического взрыва в столице шоу-бизнеса. 40-летняя Ольга Сутулова и 46-летний Евгений Стычкин в скором времени станут родителями. Об этом стало известно с подачи фотографа Ольги Тупоноговой-Волковой, которая опубликовала снимок глубоко беременной Сутуловой, посетившей её фотовыставку.

Ольга Сутулова и Евгений Стычкин готовятся стать родителями

Для Ольги ребенок станет первенцем, а у Евгения уже есть четверо детей: старшая дочь от бывшей однокурсницы Юлии Жемчуговой и трое детей от первой жены Екатерины Сканави.

Ольга Сутулова и Евгений Стычкин готовятся стать родителями

Когда в СМИ появились новости с заголовком, гласившим, что Стычкин станет отцом в пятый раз, Ольга возмутилась подобному «сексизму» со стороны журналистов: «Всё, что нужно знать о сексизме в нашей стране. Ну и о, видимо, единственном освоенным навыке большинства СМИ - copy paste. Ещё конечно хочется узнать, чем занята эта ведьма, пока Евгений готовится и как именно он готовится стать отцом (я волнуюсь), но..... пожалуй не стоит».
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Ольга Сутулова и Евгений Стычкин готовятся стать родителями фотографии
Ольга Сутулова и Евгений Стычкин готовятся стать родителями фотографии
Ольга Сутулова и Евгений Стычкин готовятся стать родителями фотографии
Ольга Сутулова и Евгений Стычкин готовятся стать родителями фотографии
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