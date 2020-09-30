Марина Александрова переболела коронавирусом

Гостьей очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант» стала актриса Марина Александрова, вошедшая в состав жюри 42-го ММКФ, даты проведения которого перенесен на 1-8 октября. В беседе с Иваном Ургантом Марина рассказала о том, как переболела коронавирусной инфекцией.
«Я переболела легко. Я перестала чувствовать запах уже на пятый день. А до этого у меня просто заболела голова. У меня в жизни она не болела. Мышцы и голова болят. Не так как обычно, когда температура крутит, а именно ощущения такие, что ты штангу потягал.
Зато теперь у меня есть антитела, я съездила спокойно на «Кинотавр», я член жюри ММКФ».
29 августа актриса отметила 38-й день рождения. Однако согласно всем официальным документам, Марина родилась ровно на месяц позже, 29 сентября. Причиной такой путаницы стала невнимательность: «Все мои близкие и друзья знают, что 29 августа - это день, когда я действительно родилась. Но официально во всех документах у меня день рождения 29 сентября.
Я родилась в Венгрии, папа там служил. Я родилась в мадьярском роддоме, мне выдали мадьярское свидетельство о рождении, и папа поехал в Будапешт фиксировать и получать свидетельство о рождении в посольстве. Перепутали даты рождения в переводе с мадьярской справки на русский. А папа так был счастлив, что ему вообще дали хоть какую-то корочку, что не посмотрев, уехал обратно, пошёл в караул ставить солдатиков и так далее. У меня, кстати, нянями были солдатики, бывшие в папином подчинении».
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