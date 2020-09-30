Арми Хаммер уберёг друга от самоубийства

В интервью британскому изданию «GQ» Арми рассказал, как жесткие условия карантина, на несколько недель заточившие его в квартире с семьей, чуть было не лишили его рассудка. Пандемия коронавирусной инфекции застала Арми на островах Кайман, куда он приехал с семьёй навестить своего отца и его новую жену. Однако меры, предпринятые местными органами управления в целях борьбы с распространением инфекции, оказались слишком жёсткими: «Всё было закрыто. Я имею в виду, вообще всё: заправки, продуктовые магазины. Все позапирались у себя дома. Если ты высунулся на улицу, и тебя увидели - отправляешься в тюрьму на год. Я не шучу.
Я жил в квартире с моим отцом, его новой женой, Элизабет и нашими двумя детьми. Мы смотрели в окошко на океан, но не могли туда пойти. Смотрели на пляж, и не могли пойти на пляж. Мы не могли покинуть квартиру, не могли пойти искупаться в бассейне, вообще ничего не могли. Так что это было такое перенасыщенное семьёй время - очень напряженное.
Честно говоря, это было слишком сложно, не думаю, что я нормально справлялся с этой ситуацией. И в какой-то момент, если быть откровенным, я почти вплотную подошёл к черте, за которой маячила потеря рассудка. Я чувствовал себя совершенно бессильным, загнанным в капкан. Поэтому я позвонил своему приятелю из Штатов. Я ему: «Здорово, мужик, я знаю, что ты работаешь в психиатрии. У тебя есть на примете кто-нибудь, с кем я мог бы поговорить?» И начал общаться с психотерапевтом дважды в неделю. Терапия помогла мне кое-как урегулировать своё состояние и развила способность справляться с проблемами. Показала свежий взгляд на вещи и вообще невероятно помогла. Я и раньше ходил на терапию, но в этот раз ситуация была совершенно лютая, поэтому и терапия была направлена не на работу над собой, а на преодоление кризиса. И теперь я думаю, что терапия нужна абсолютно каждому. Каждому необходимо иметь возможность разговаривать с кем-то».
Занимаясь проблемами своего душевного равновесия, Арми попутно спас приятеля от самоубийства. Просто вовремя выслушав его: «Я бы не сказал, что я прям что-то особенное сделал. Ну позвонил парню, а ему надо было с кем-то поговорить. И я такой: «Чувак, я понимаю, каково это. Колись давай, что там у тебя?» И он рассказал мне, что от него ушла девушка, что пандемия разрушила его бизнес…Я думаю, что он чувствовал себя совершенно одиноким и пораженным этими обстоятельствами. А когда с кем-то разговариваешь, делишься - напряжение спадает, сразу чувствуешь облегчение. Разговоры о психических проблемах до сих пор стигматизированы в нашем обществе. Но фишка вот в чем: если бы я позвонил этому парню, и он так и не сказал бы мне о своих переживаниях, я бы никогда сам и не понял. Я бы с ним потрещал минуточек десять, бросил бы трубку, и неизвестно, что бы он с собой сделал. Он сказал мне, что думал тогда о самоубийстве всё утро».
фото: Арми и Элизабет
Также Арми описал свои ощущения от бракоразводного процесса: «Не думаю, что в мире найдётся кто-то, кто мог бы сказать, что развод просто пережить. Дело же не в том, кому первоначально принадлежала идея развода, и не в том, насколько это правильное или неправильное решение. В любом случае, подобного рода расставание - мощное сейсмическое событие в жизни человека. И оно влечет за собой большое количество перемен и растущей боли. Перемены - это вселенская константа. То есть, перемены - это не обязательно плохо, напротив. Но это не значит, что они протекают безболезненно. Мы с Элизабет - взрослые люди, принявшие решение, и приоритетом для нас является необходимость найти путь, при котором это решение принесет минимальный ущерб нашим детям».
обсуждение >>