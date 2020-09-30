Михаил Галустян рассказал, кем мечтал стать в юности

Неделю назад в Московском Доме Книги состоялась презентация автобиографической книги Михаила Галустяна
«Знак отличия. История смешного мальчишки». Разоткровенничавшись с гостями вечера, Михаил рассказал несколько интересных фактов о себе.
Оказывается, до того, как найти своё призвание, Михаил планировал выехать на кумовстве и стать пластическим хирургом: «Моя мама всю жизнь была медработником, и, наверное, я пошел по пути наименьшего сопротивления – подумал, что если поступлю в медицинский, то мама мне где-то поможет. Поступил на специальность «фельдшер». Вообще, в будущем я хотел стать пластическим хирургом»
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Но в это же время в жизни Михаила появился КВН: «Я понял, что у хирурга руки должны расти из правильного места. А у меня голова на плечах есть, а вот руками не совсем получается что-то хорошо делать. Я начал уделять КВН слишком много времени. Мне стало неинтересно сидеть на парах. Родителям это, конечно, не нравилось. Папа говорил: «Ну как же так?! Учеба – это важно!» Конечно, он был прав. Но во мне был дух революционера, и в 18 лет я окончательно понял, что медицина – это не мое. Сейчас я от многих слышу, что мой юмор продлевает жизнь. А это ли не задача врачей?!»
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