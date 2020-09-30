Шэннен Доэрти планирует прожить ещё 10 лет с раком IV стадии

В феврале 2020 года в эфире утреннего шоу ABC News Шэннен Доэрти со слезами на глазах призналась, что год назад ей вновь диагностировали рак груди
. Победу над которым она праздновала в марте 2017 года
. Актриса узнала о диагнозе накануне съёмок перезапуска сериала «Беверли-Хиллз 90210»
и решила никому не говорить о своей проблеме. Единственным, кто с самого начала знал об этом, был её коллега по сериалу Брайан Остин Грин
.
Накануне своего интервью на утреннем шоу Доэрти устроила званый ужин для самых близких, среди которых были её муж, Курт Исвариенко, актриса Сара Мишель Геллар
и онколог Лоуренс Пайро.
Задача Пайро состояла в том, чтобы объяснить собравшимся, с чем именно столкнулась Шэннен, и ответить на все вопросы, которые могут у них возникнуть. Несмотря на операцию, химиотерапию и радиацию, которым подверглась Шэннен, по всей видимости, какие-то раковые клетки пережили этот натиск и попали в её позвоночник. В конце концов, болезнь, скорее всего, распространится далее: в мозг, лёгкие, печень и т.д.
Но несмотря на такой неутешительный прогноз, у Шэннен есть основания для оптимизма. За последние годы лечение рака груди в терминальной стадии продвинулось далеко вперёд - и у пациенток появилась возможность прожить дольше (от десяти лет), да и само качество этой жизни улучшилось. Сейчас Шэннен проходит гормональную терапию, которую, вероятно, придётся корректировать в зависимости от результатов и реакции организма. Но так или иначе, Шэннен вынуждена будет проходить лечение до конца своей жизни, сколько бы она ещё не продлилась.
В интервью американскому изданию «Elle»
Доэрти призналась, что никак не может заставить себя привести дела в порядок и подготовиться к смерти.
«Я стараюсь ценить все эти мелкие моменты, которые большинство людей не замечают или принимают как должное. Мелочи для меня увеличились в размерах.
Я еще не села за написание писем. А надо бы этим заняться. Есть вещи, которые мне нужно сказать моей маме. Я хочу, чтобы мой муж знал, что он для меня значит.
Я думала о том, чтобы сделать видео-сообщения, которые они смогут посмотреть после моей смерти. Но каждый раз, когда я за это берусь, всё это ощущается как финал. Как будто ты уходишь, снимаешь с себя полномочия. А я не ухожу. Я чувствую себя очень - очень здоровым человеком. И как-то сложно сворачивать свои дела, когда ты собираешься прожить еще лет 10-15»
.
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