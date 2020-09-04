Ксения Собчак откровенно рассказала о причинах развода с Максимом Виторганом

«Конечно, это была любовь. Иначе я бы не родила ребенка, не прожила бы с ним столько лет. У нас все-таки большой брак был: мы были вместе почти семь лет. Это был долгий процесс, расставание не происходит за один день. У меня были какие-то отношения разные, и я совершенно точно понимаю, что просто наступает период, когда вы начинаете идти в разные стороны. Кто-то видит свою жизнь таким образом, кто-то другим. Это не плохо и не хорошо, но люди либо развиваются вместе, либо кто-то один идет в другую сторону. И тогда со временем эта пропасть вас разрушит».
«Ты понимаешь, что у тебя с человеком в чем-то взгляды не совпадают. Тебе хочется в одних гостях время проводить, а ему эти люди не нравятся, и ты начинаешь до часа-двух ночи сидеть в этих гостях, потому что тебе нравятся эти разговоры. Это вот конкретный пример. У меня есть близкие друзья, неприличные люди, и мне было очень интересно с ними общаться. Это очень умные и интересные люди. Максим говорил, что это не его компания. Ему нравилось свое времяпрепровождение: песни под гитару у костра, шашлыки, вспоминать какие-то случаи, анекдоты. Мне там первый год-два это нравилось, а потом я исчерпала это для себя».
«Это нас очень сильно развело. В какой-то момент я начала говорить: "Слушай, я устала слушать эти песни под гитару, я уже знаю весь репертуар, и у меня ощущение, что я на Грушинском фестивале. Тут нельзя сказать, кто прав, кто не прав: разная эстетика, разные начались интересы. Эта пропасть постепенно начинает шириться, и в какой-то момент ты понимаешь, что у вас отдельные компании, отдельные интересы, и начинаешь чувствовать свое одиночество в чем-то».
«Конечно, я боялась. Перед разводом меня какое-то время штормило, это происходило последний год. То есть я абсолютно уверена, что судьба не свела бы меня с Костей, если бы не было этого сложного периода метаний и ощущения того, что ты не очень счастлив».
Об отношениях после развода
«Я могу сказать, что я ему очень благодарна. Слава богу, мы сохранили хорошие отношения. Максим совершенно замечательный папа. Решение о разводе было тяжелым для всех. Это вопрос еще и ребенка, и ответственности. В какой-то момент ты понимаешь, что эта история закончилась, и это не значит, что она была плохой или лишней. Это было прекрасное время, одно из лучших в жизни. Я вспоминаю его с огромным теплом».
«Мы познакомились. Мне она кажется очень милой, красивой. Так что дай бог, чтобы все сложилось. Если они поженятся, я буду только рада. Мне кажется, у них какие-то настоящие чувства, и, более того, мне кажется, они очень подходят друг другу. У нас обоих после расставания — и у меня Костя, и у Максима Нино — это люди как раз похожие».
О романе с Константином Богомоловым
«Константин появился уже на последнем этапе наших проблем в браке с Максимом. Мы же были знакомы до этого. Очень смешное я нашла интервью, которое я брала у Константина в каком-то 2014 году. Я даже вообще это не особо запомнила, просто пришел гость, я взяла интервью. Мне даже, я помню, было не очень интересно. И ни у кого тогда не щелкнуло. То есть всему свое время».
«Он написал первым, я ответила, и дальше мы очень долго переписывались. Это было очень странно. Мы говорили на разные темы, но это было странно, потому что мы не виделись очень долгое время, мы только переписывались. Как-то так получилось, что у нас не стоял вопрос, встретиться или не встретиться, мы просто бесконечно переписывались друг с другом. Это было очень необычно, потому что я так никогда не делала, но, понимая, как Константин прекрасно владеет словом, теперь я уже задним числом понимаю, что это не просто так».
«Первый раз мы встретились в Питере, Константин пригласил меня на предпремьеру своего спектакля "Слава". Меня зацепила наша одинаковость. Любовь же очень странная вещь. Вот с Максимом наши отношения были построены на том, что мы очень разные люди. Это был союз, как мы смеялись, тормоза и молнии. Это было очень круто и работало. А дальше получается ситуация, когда вы абсолютно в каких-то вещах одинаковые, и это тоже работает. И это абсолютное зеркало».
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