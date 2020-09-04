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«Я поддалась этой зависимости»: Майли Сайрус об отношениях с Лиамом Хемсвортом

4 сентября
2020 год

Лайфстайл >>
4 сентября 2020
За последний год Майли Сайрус пришлось пережить два расставания: сначала актриса развелась с Лиамом Хемсвортом и довольно быстро нашла утешение в объятиях старого приятеля, певца Коди Симпсона. Однако после 10-месячного романа Коди и Майли решили расстаться, сохранив нежную дружбу.
В свежем эпизоде подкаста Джо Рогана Майли сравнила свой брак с зависимостью и рассказала о том, насколько болезненным является процесс публичного развода.

«Я поддалась этой зависимости»: Майли Сайрус об отношениях с Лиамом Хемсвортом

«Самым ужасным во всей этой истории было вовсе не то, что я и кто-то, кого я любила, осознали, что мы больше не испытываем по отношению друг к другу таких чувств, как раньше. Это ещё ничего, это я могу принять. А вот с чем невозможно смириться, так это с попытками публики превратить нас в злодеев. Удивительно, но люди, видимо, думают, что не существует никакого промежутка времени, события которого скрыты от их глаз, и которые могли привести к такому финалу».

Для Майли отношения с Хемсвортом были своего рода зависимостью, а решение о разводе - равноценно отлучению ребенка от соски: «Я чувствовала, что нуждаюсь в этих отношениях, но не потому что нас связывала какая-то любовь, а потому что это состояние определенности и комфорта. Но, честно говоря, осознавать что я поддалась подобной зависимости, заставило меня почувствовать себя намного хуже. Каждый раз, когда я возвращалась к этим отношениям, это ощущалось как рецидив».
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«Я поддалась этой зависимости»: Майли Сайрус об отношениях с Лиамом Хемсвортом фотографии
«Я поддалась этой зависимости»: Майли Сайрус об отношениях с Лиамом Хемсвортом фотографии
«Я поддалась этой зависимости»: Майли Сайрус об отношениях с Лиамом Хемсвортом фотографии
«Я поддалась этой зависимости»: Майли Сайрус об отношениях с Лиамом Хемсвортом фотографии
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