Блеск и нищета красных дорожек: Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон и Стейси Мартин

2 сентября состоялась церемония открытия 77-го Венецианского Кинофестиваля - первого международного культурного события после затяжного всемирного карантина. На первой красной дорожке постпандемической эры блистали возглавившая жюри Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон, Людвин Санье, Стейси Мартин, испанская актриса и амбассадор Дома Bvlgari Эстер Экспозито, итальянская актриса Свева Альвити, итальянская актриса и ведущая церемонии открытия Анна Фольетта и многие другие.
фото: Кейт Бланшетт
фото: Свева Альвити и Энтони Делон
фото: Анна Фольетта
фото: Стейси Мартин
Ставшее обязательным для массовых мероприятий ношение масок побудило некоторых гостей найти творческий подход к выполнению этой санитарной повинности.
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