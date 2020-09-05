Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Блеск и нищета красных дорожек: Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон и Стейси Мартин

5 сентября
2020 год

Лайфстайл >>
5 сентября 2020
2 сентября состоялась церемония открытия 77-го Венецианского Кинофестиваля - первого международного культурного события после затяжного всемирного карантина. На первой красной дорожке постпандемической эры блистали возглавившая жюри Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон, Людвин Санье, Стейси Мартин, испанская актриса и амбассадор Дома Bvlgari Эстер Экспозито, итальянская актриса Свева Альвити, итальянская актриса и ведущая церемонии открытия Анна Фольетта и многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон и Стейси Мартин
фото: Кейт Бланшетт

Блеск и нищета красных дорожек: Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон и Стейси Мартин
фото: Свева Альвити и Энтони Делон

Блеск и нищета красных дорожек: Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон и Стейси Мартин
фото: Анна Фольетта

Блеск и нищета красных дорожек: Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон и Стейси Мартин
фото: Стейси Мартин

Ставшее обязательным для массовых мероприятий ношение масок побудило некоторых гостей найти творческий подход к выполнению этой санитарной повинности.

Блеск и нищета красных дорожек: Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон и Стейси Мартин
фото: Тильда Суинтон

Блеск и нищета красных дорожек: Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон и Стейси Мартин
фото: Тильда Суинтон
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекВенециястиль
персоны
Свева АльвитиКейт БланшеттЛотте ВербеекАнтони ДелонКлер ДениСтэйси МартинЛюдивин СаньеТильда Суинтон

фотографии >>
Блеск и нищета красных дорожек: Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон и Стейси Мартин фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон и Стейси Мартин фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон и Стейси Мартин фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон и Стейси Мартин фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ирина Печерникова
1 сентября ушла из жизни актриса Ирина Печерникова.
Борис Клюев
1 сентября ушёл из жизни актёр Борис Клюев.
Владислав Крапивин
1 сентября ушёл из жизни писатель Владислав Крапивин.

День рождения >>

Сиявуш Аслан (Асланов)
Гурам Баблишвили
Вячеслав Баранов
Андрей Биланов
Макар Запорожский
Владислав Канопка
Павел Меленчук
Юлия Пересильд
Анастасия Стежко
Майкл Китон
Пэдди Консидайн
Риккардо Куччолла
Роуз Макгоуэн
Рэкел Уэлч
Дитер Халлерфорден
Кэрис Ван Хаутен
все родившиеся 5 сентября >>

Афиша кино >>

Танцор года
Россия, 2019
Несломленные
спортивный фильм
Россия, Эстония, Япония, 2020
Довод
боевик, драма, триллер, шпионский фильм
Великобритания, Канада, США, 2020
Притворись моим женихом
комедия, мелодрама
Польша, 2017
Новые мутанты
боевик, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2020
Сказки Серого Волка
комедия, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, ЮАР, 2016
Явление
драма
Португалия, США, 2020
Таинственный сад
драма, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, Франция, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен