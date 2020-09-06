«Жизни американцев разрушены президентством Трампа»: Джим Керри о политической ситуации в США

Джим Керри
выступил с критикой президента США Дональда Трампа
. Своими размышлениями актёр поделился в небольшом эссе для издания The Atlantic
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Джим не первый актёр, открыто выступающий против Трампа. До этого активную агитацию против выбора президента на второй срок развернул Брэд Питт
. Керри же начал свое обращение к американцам с печальной новости. Он считает, что их жизни уже были разрушены Трампом.
«Я потратил большую часть карьеры, пытаясь достучаться до аудитории с помощью юмора. Истерический смех над дураком — почти всегда отличное лекарство. Но, полагаясь на шутки, можно нивелировать серьезность того, что вы пытаетесь сказать. По правде говоря, мы все должны серьезно обеспокоиться. Жизни американцев были разрушены президентством Дональда Трампа. Под угрозой находится верховенство закона, разрушены наше единство, сфера услуг, страдают крупные города».
Комик не одобрил выдвижение Трампа на выборы как кандидата от Республиканской партии в то время, когда американский народ страдает от пандемии коронавируса.
«Если вы считаете себя патриотом, знайте, что направление развития, принятое Республиканской партией, грозит свести на нет эксперимент Америки в области свободы».
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«Президентство — это не перформанс. От этой фигуры зависят жизни миллионов людей. На карту поставлено наше будущее».
На президентских выборах Соединенных Штатов, по мнению Керри, народ должен проголосовать за порядочность, человечность и образ жизни, который вновь станет источником вдохновения для детей всего мира.
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