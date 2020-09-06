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«Он все сделал, чтобы ему дали по максимуму»: Иван Охлобыстин о судебном деле Михаила Ефремова

6 сентября
2020 год

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6 сентября 2020
Иван Охлобыстин на своей странице «ВКонтакте» решил заранее попрощаться с Михаилом Ефремовым, назвав исход его судебного процесса «инсценированным суицидом» артиста.

«Он все сделал, чтобы ему дали по максимуму»: Иван Охлобыстин о судебном деле Михаила Ефремова

Охлобыстин и ранее рассуждал о ДТП, которое совершил Ефремов. Но в этот раз Иван вынес однозначный приговор:
«8 числа Мише Ефремову огласят приговор. Он всё сделал, чтобы ему дали по максимуму. Кажется он добился своего. Недаром сетовал, что смертную казнь отменили.
Мне этот инсценированный суицид, как другу, очень не нравится, но я бессилен. Миша настаивает, что он уже умер.
Для всех ему близких людей - огромное горе.
И чтобы там не было, но он был хорошим человеком и верным другом. Мы 8 числа отправим на зону весомую часть своих сердец.
Видимо, мы заслужили».
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№ 1
Л Лис   7.09.2020 - 13:53
Что ж...Иван - настоящий христианин. И в одном он точно прав - Ефремов сделал всё, чтобы ужесточить себе приговор. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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