Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

СМИ: у Джонни Деппа появилась новая возлюбленная

7 сентября
2020 год

Лайфстайл >>
7 сентября 2020
Продолжающий судиться со своей экс-супругой, Джонни Депп начал встречаться с 33-летней немецкой моделью Софи Германн. Об этом сообщает издание Daily Mail.

СМИ: у Джонни Деппа появилась новая возлюбленная

Пару заметили в одном из отелей в Лондоне — именно там проживает «новая возлюбленная» артиста. Согласно источникам издания, знаменитости познакомились еще в начале этого года. Тогда Германн, прославившаяся благодаря участию в британском реалити-шоу «Золотая молодежь Челси», написала свой номер на клочке бумаги и оставила его в гитаре Деппа. После этого пара еще долгое время общалась по телефону.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Он сказал, что единственный выход — это смерть»: показания Херд, ответ Маска и последствия процесса между Джонни Деппом и The Sun
«Не хочу никого называть лжецом, но...»: Вайнона Райдер отказывается верить обвинениям Эмбер Хёрд против Джонни Деппа
«Я бы никогда не ударил женщину»: Джонни Депп предстал перед Высоким судом Лондона
Поиск по меткам
Звёздылюбовь
персоны
Джонни Депп

фотографии >>
СМИ: у Джонни Деппа появилась новая возлюбленная фотографии
СМИ: у Джонни Деппа появилась новая возлюбленная фотографии
СМИ: у Джонни Деппа появилась новая возлюбленная фотографии
СМИ: у Джонни Деппа появилась новая возлюбленная фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александра Ливанская
5 сентября ушла из жизни тележурналистка Александра Ливанская.
Иржи Менцель
5 сентября ушёл из жизни режиссёр Иржи Менцель.

День рождения >>

Игорь Кистол
Игорь Кулачко
Михаил Матвеев
Наталья Павленкова
Евгений Перов
Любовь Тихомирова
Артемий Шаффер
Олег Штефанко
Баходыр Юлдашев
Корбин Бернсен
Эван Рэйчел Вуд
Джон Филлип Лоу
Ольгерд Лукашевич
Девон Сава
Иоанна Тшепециньская
Мира Фурлан
все родившиеся 7 сентября >>

Афиша кино >>

Ассистентка
драма, социальная драма, триллер
США, 2019
Куратор
драма, криминальный фильм
Россия, 2019
Говард и Замёрзшее Королевство
приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Канада, 2016
Мулан
драма, приключения, семейное кино
Китай, США, 2020
BTS: Разбей тишину. Фильм
фильм-концерт, музыкальный
Южная Корея, 2020
Танцор года
Россия, 2019
Несломленные
спортивный фильм
Россия, Эстония, Япония, 2020
Довод
боевик, драма, триллер, шпионский фильм
Великобритания, Канада, США, 2020
Притворись моим женихом
комедия, мелодрама
Польша, 2017
Новые мутанты
боевик, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2020
Сказки Серого Волка
комедия, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, ЮАР, 2016
Явление
драма
Португалия, США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен