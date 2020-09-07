СМИ: у Джонни Деппа появилась новая возлюбленная

Продолжающий судиться со своей экс-супругой
, Джонни Депп
начал встречаться с 33-летней немецкой моделью Софи Германн. Об этом сообщает издание Daily Mail
.
Пару заметили в одном из отелей в Лондоне — именно там проживает «новая возлюбленная» артиста. Согласно источникам издания, знаменитости познакомились еще в начале этого года. Тогда Германн, прославившаяся благодаря участию в британском реалити-шоу «Золотая молодежь Челси», написала свой номер на клочке бумаги и оставила его в гитаре Деппа. После этого пара еще долгое время общалась по телефону.
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