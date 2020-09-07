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Варвара Шмыкова, Александра Ревенко и Филипп Авдеев ощутили «Побочный эффект»

7 сентября
2020 год

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7 сентября 2020
В рамках фестиваля Strelka Film Festival by Okko, который проходит в Москве уже в пятый раз, состоялась премьера дебютной работы сценариста Алексея Казакова «Побочный эффект».

Мистический триллер выйдет в широкий прокат 10 сентября, а на премьерном показе побывали Александра Ревенко, Гладстон Махиб, Филипп Авдеев, Варвара Шмыкова, Мария Лимонова и Александр Кузнецов.

Варвара Шмыкова, Александра Ревенко и Филипп Авдеев ощутили «Побочный эффект»
фото: Варвара Шмыкова

Варвара Шмыкова, Александра Ревенко и Филипп Авдеев ощутили «Побочный эффект»
фото: Александра Ревенко

Варвара Шмыкова, Александра Ревенко и Филипп Авдеев ощутили «Побочный эффект»
фото: Гладстон Махиб

Варвара Шмыкова, Александра Ревенко и Филипп Авдеев ощутили «Побочный эффект»
фото: Мария Лимонова

Варвара Шмыкова, Александра Ревенко и Филипп Авдеев ощутили «Побочный эффект»
фото: Филипп Авдеев

Варвара Шмыкова, Александра Ревенко и Филипп Авдеев ощутили «Побочный эффект»
фото: Александр Кузнецов
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Варвара Шмыкова, Александра Ревенко и Филипп Авдеев ощутили «Побочный эффект» фотографии
Варвара Шмыкова, Александра Ревенко и Филипп Авдеев ощутили «Побочный эффект» фотографии
Варвара Шмыкова, Александра Ревенко и Филипп Авдеев ощутили «Побочный эффект» фотографии
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