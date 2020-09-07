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7 сентября 2020
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Варвара Шмыкова, Александра Ревенко и Филипп Авдеев ощутили «Побочный эффект»
Варвара Шмыкова, Александра Ревенко и Филипп Авдеев ощутили «Побочный эффект»
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7 сентября 2020
В рамках фестиваля
Strelka Film Festival by Okko
, который проходит в Москве уже в пятый раз, состоялась премьера дебютной работы сценариста
Алексея Казакова
«
Побочный эффект
».
Мистический триллер
выйдет в широкий прокат 10 сентября
, а на премьерном показе побывали
Александра Ревенко
,
Гладстон Махиб
,
Филипп Авдеев
,
Варвара Шмыкова
, Мария Лимонова и
Александр Кузнецов
.
фото: Варвара Шмыкова
фото: Александра Ревенко
фото: Гладстон Махиб
фото: Мария Лимонова
фото: Филипп Авдеев
фото: Александр Кузнецов
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