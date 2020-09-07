Иван Охлобыстин обратился к Владимиру Путину с просьбой помиловать Михаила Ефремова

8 сентября суд огласит приговор по делу Михаила Ефремова
, ставшего участником ДТП со смертельным исходом. После месяца судебных разбирательств, в ходе которых Ефремов отказывался признавать свою вину в том, «чего он не помнит», ряды сочувствующих актёру коллег и поклонников существенно поредели. Например, музыкальный продюсер Максим Фадеев
сравнил линию защиты актера, построенную на попытках доказать его невиновность, с «сатанинской пляской». В итоге после нескольких парадоксальных слушаний Ефремов всё-таки признал свою вину и зачитал стихотворное обращение к погибшему Сергею Захарову
. Чем, по мнению Ивана Охлобыстина
, подписал себе смертный приговор
. Переживающий за судьбу друга Охлобыстин в приступе беспомощного отчаяния решил прибегнуть к последнему доступному ему средству - челобитной к президенту РФ Владимиру Путину. Текст прошения о помиловании Ефремова Охлобыстин опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»
.
«Президенту Российской Федерации В. В. Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
Хочу обратиться к Вам с личной просьбой о судьбе моего друга Михаила Ефремова, которому 8 сентября сего года объявят приговор, за совершенное им тяжкое преступление - убийство безвинного человека. Вне всяких сомнений, Михаил виноват, но проявите несправедливость по отношению к нему - ту самую "несправедливость", которую он яростно обличал много лет. Обличал по наивности, отсутствию стратегического мышления и потворстве прозападно настроенной, либеральной общественности.
Пощадите его своим личным указом, ему не выжить в тюрьме. Он слаб, он раздавлен, он лишён репутации и будущего. Он сам себе приговор. Он не представляет никакой опасности для общества.
Я знаю, что люди осудят меня за эту просьбу, но у меня больше нет возможности спасти близкого человека и я всё-таки прошу.
И простите за публичность обращения, в ином случае мне вряд ли удастся донести до Вас мою просьбу.
Останьтесь в моей памяти Владимиром Милосердным.
С уважением, Иван Охлобыстин»
.
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