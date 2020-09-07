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Юлия Снигирь впервые рассказала об уходе Евгения Цыганова из семьи

7 сентября
2020 год

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7 сентября 2020
Сыгравшая одну из главных ролей в новом сериале Константина Богомолова «Хороший человек» Юлия Снигирь стала гостьей свежего выпуска шоу Ксении Собчак. Бывшей кандидатке в президентки удалось то, что не удавалось никому - вытянуть у Юлии детали скандального ухода Евгения Цыганова от бывшей жены, актрисы Ирины Леоновой, которая на тот момент была беременна седьмым ребёнком.

Юлия Снигирь впервые рассказала об уходе Евгения Цыганова из семьи

Свою причастность к разводу Евгения и Ирины Юлия отрицает: «Все-таки там не совсем во мне причина, и это все-таки их дело. Там какая-то своя конструкция и свой расклад. Это не то, что я сидела, и вдруг он: "Я вот пришел!". Это не так было. Но я не имею права об этом рассказывать. Скажем так, когда эти решения принимались, меня не было в жизни этой семьи. Это их общее решение. Наверное, Женя не тот человек, который будет пытаться ради общественного мнения и для того, чтобы держать лицо, что-то придумывать, подстраивать и фальсифицировать. Наверное, они как-то честно вместе решили, что вот такой странный момент, не очень подходящий для расставания.
У нас у всех была своя внутренняя правда. Мы понимали, что это было как-то важнее. Не было истории, что мы в этот момент думали про общественное мнение. Но, честно сказать, я не ожидала, что будет настолько пристальное внимание. Ни за мной, ни за ним никогда не охотились. Понятно, что не было повода, поэтому мы и не знали, что так бывает».

Юлия Снигирь впервые рассказала об уходе Евгения Цыганова из семьи

Однако внешние обстоятельства, в которых зародилась семья Юлии и Евгения, общественность восприняла с негодованием. Актриса получала массу неприятных сообщений и пожеланий поскорее покинуть этот мир в муках: «Сложно было это пережить, но, наверное, помогало понимание и знание того, как есть на самом деле, потому что, когда ты видишь, что это совсем неправда... И более того, я сейчас скажу, что я такая мимими, добрая, хорошая, но там даже не в этом дело. Просто я в какой то момент поняла - у нас же действительно в стране огромное количество матерей-одиночек, воспитывающих детей на 10 тысяч рублей в месяц. Ну это правда! Мне страшно жалко людей, что они так живут. И я понимаю, что, когда мне в инстаграме какая-нибудь женщина пишет: "Сдохни, сволочь, тварь! Ты разбила семью!", я понимаю, насколько для нее это болевая точка, что она так реагирует: значит, она либо боится потерять свою семью, либо у нее уже нет этой семьи. Людям же не приходит в голову, что бывает по-другому, что могут быть какие-то другие модели и конструкции. И когда я об этом начала думать, мне гораздо проще стало воспринимать. Мне даже больше было обидно, что все говорят про Женю: какой он ужасный отец, и что это отвратительно, ничего про него не зная и не понимая. Конечно, это ответственность, когда у тебя столько детей. И тут вопрос к мужчине: что он делает с этой ответственностью, и у Жени с этим все в порядке. Он действительно очень ответственный человек. Он обеспечивает семью».

Юлия Снигирь впервые рассказала об уходе Евгения Цыганова из семьи

С бывшей супругой Цыганова Юлия не общается, но описывает её в самых лестных выражениях: «Я знаю, что Ирина самодостаточный, сильный, взрослый, талантливый, красивый человек, и она живет жизнью, которой она хочет жить. Она не чувствует себя несчастной, покинутой, ужасной жертвой. Поэтому пусть все уже живут своей жизнью совершенно спокойно. И когда люди начинают что-то рассуждать, писать, это всех унижает. В этой истории есть дети, которые это все читают, уже Инстаграм есть практически у всех.
Я не общаюсь с Ириной, нам просто незачем это делать. Я общаюсь с детьми. Женя осуществляет все коммуникации, он всегда рядом».

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Юлия Снигирь впервые рассказала об уходе Евгения Цыганова из семьи фотографии
Юлия Снигирь впервые рассказала об уходе Евгения Цыганова из семьи фотографии
Юлия Снигирь впервые рассказала об уходе Евгения Цыганова из семьи фотографии
Юлия Снигирь впервые рассказала об уходе Евгения Цыганова из семьи фотографии
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