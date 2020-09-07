Юлия Снигирь впервые рассказала об уходе Евгения Цыганова из семьи

Свою причастность к разводу Евгения и Ирины Юлия отрицает: «Все-таки там не совсем во мне причина, и это все-таки их дело. Там какая-то своя конструкция и свой расклад. Это не то, что я сидела, и вдруг он: "Я вот пришел!". Это не так было. Но я не имею права об этом рассказывать. Скажем так, когда эти решения принимались, меня не было в жизни этой семьи. Это их общее решение. Наверное, Женя не тот человек, который будет пытаться ради общественного мнения и для того, чтобы держать лицо, что-то придумывать, подстраивать и фальсифицировать. Наверное, они как-то честно вместе решили, что вот такой странный момент, не очень подходящий для расставания.
У нас у всех была своя внутренняя правда. Мы понимали, что это было как-то важнее. Не было истории, что мы в этот момент думали про общественное мнение. Но, честно сказать, я не ожидала, что будет настолько пристальное внимание. Ни за мной, ни за ним никогда не охотились. Понятно, что не было повода, поэтому мы и не знали, что так бывает».
Однако внешние обстоятельства, в которых зародилась семья Юлии и Евгения, общественность восприняла с негодованием. Актриса получала массу неприятных сообщений и пожеланий поскорее покинуть этот мир в муках: «Сложно было это пережить, но, наверное, помогало понимание и знание того, как есть на самом деле, потому что, когда ты видишь, что это совсем неправда... И более того, я сейчас скажу, что я такая мимими, добрая, хорошая, но там даже не в этом дело. Просто я в какой то момент поняла - у нас же действительно в стране огромное количество матерей-одиночек, воспитывающих детей на 10 тысяч рублей в месяц. Ну это правда! Мне страшно жалко людей, что они так живут. И я понимаю, что, когда мне в инстаграме какая-нибудь женщина пишет: "Сдохни, сволочь, тварь! Ты разбила семью!", я понимаю, насколько для нее это болевая точка, что она так реагирует: значит, она либо боится потерять свою семью, либо у нее уже нет этой семьи. Людям же не приходит в голову, что бывает по-другому, что могут быть какие-то другие модели и конструкции. И когда я об этом начала думать, мне гораздо проще стало воспринимать. Мне даже больше было обидно, что все говорят про Женю: какой он ужасный отец, и что это отвратительно, ничего про него не зная и не понимая. Конечно, это ответственность, когда у тебя столько детей. И тут вопрос к мужчине: что он делает с этой ответственностью, и у Жени с этим все в порядке. Он действительно очень ответственный человек. Он обеспечивает семью».
С бывшей супругой Цыганова Юлия не общается, но описывает её в самых лестных выражениях: «Я знаю, что Ирина самодостаточный, сильный, взрослый, талантливый, красивый человек, и она живет жизнью, которой она хочет жить. Она не чувствует себя несчастной, покинутой, ужасной жертвой. Поэтому пусть все уже живут своей жизнью совершенно спокойно. И когда люди начинают что-то рассуждать, писать, это всех унижает. В этой истории есть дети, которые это все читают, уже Инстаграм есть практически у всех.
Я не общаюсь с Ириной, нам просто незачем это делать. Я общаюсь с детьми. Женя осуществляет все коммуникации, он всегда рядом».
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