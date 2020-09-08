Михаилу Ефремову вынесли приговор

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова
к 8 годам колонии общего режима. Актер также должен будет выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего Захарова. Артиста лишили права управлять транспортным средством сроком на три года. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС
.
Ефремова признали виновным в аварии, произошедшей вечером 8 июня в центре Москвы. Экспертиза нашла в крови актера алкоголь и наркотики. Несмотря на просьбу артиста
, суд не стал проводить повторную экспертизу, которая бы, по мнению Ефремова, показала, что он не находился на водительском месте. Суд также не нашел оснований для того, чтобы прийти к выводу о нахождении в машине еще одного человека. Михаил несколько раз менял позицию по поводу своей вины, однако 3 сентября окончательно сознался и раскаялся в содеянном
. Михаил Ефремов слушал свой приговор, стоя с закрытыми глазами. На актера надели наручники в здании суда сразу после оглашения реального срока.
Потерпевшая сторона удовлетворена приговором и не собирается его обжаловать.
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