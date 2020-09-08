Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Михаилу Ефремову вынесли приговор

8 сентября
2020 год

Лайфстайл >>
8 сентября 2020
Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Актер также должен будет выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего Захарова. Артиста лишили права управлять транспортным средством сроком на три года. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Михаилу Ефремову вынесли приговор

Ефремова признали виновным в аварии, произошедшей вечером 8 июня в центре Москвы. Экспертиза нашла в крови актера алкоголь и наркотики. Несмотря на просьбу артиста, суд не стал проводить повторную экспертизу, которая бы, по мнению Ефремова, показала, что он не находился на водительском месте. Суд также не нашел оснований для того, чтобы прийти к выводу о нахождении в машине еще одного человека. Михаил несколько раз менял позицию по поводу своей вины, однако 3 сентября окончательно сознался и раскаялся в содеянном. Михаил Ефремов слушал свой приговор, стоя с закрытыми глазами. На актера надели наручники в здании суда сразу после оглашения реального срока.

Потерпевшая сторона удовлетворена приговором и не собирается его обжаловать.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Инспектор побережья   8.09.2020 - 15:48
"Несмотря на просьбу артиста, суд не стал проводить повторную экспертизу, которая бы показала, что Ефремов не находился на водительском месте" - откуда вы знаете,что показала бы вторая экспертиза? читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Он все сделал, чтобы ему дали по максимуму»: Иван Охлобыстин о судебном деле Михаила Ефремова
Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП
«Выполните мою последнюю волю»: Михаил Ефремов сделал новое заявление в суде
Поиск по меткам
суд
персоны
Михаил Ефремов

фотографии >>
Михаилу Ефремову вынесли приговор фотографии
Михаилу Ефремову вынесли приговор фотографии
Михаилу Ефремову вынесли приговор фотографии
Михаилу Ефремову вынесли приговор фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Колтаков
7 сентября ушёл из жизни актёр Сергей Колтаков.
Александра Ливанская
5 сентября ушла из жизни тележурналистка Александра Ливанская.
Иржи Менцель
5 сентября ушёл из жизни режиссёр Иржи Менцель.

День рождения >>

Виктор Воронцов
Александр Граве
Владимир Епифанцев
Ия Нинидзе
Роман Радов
Ирина Селезнёва
Анна Тришкина
Наталья Ужвий
Людмила Целиковская
Марио Адорф
Жан-Луи Барро
Паскаль Греггори
Томас Кречман
Ежи Радзивилович
Питер Селлерс
Мартин Фримен
все родившиеся 8 сентября >>

Афиша кино >>

Куратор
драма, криминальный фильм
Россия, 2019
Ассистентка
драма, социальная драма, триллер
США, 2019
Говард и Замёрзшее Королевство
приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Канада, 2016
Мулан
драма, приключения, семейное кино
Китай, США, 2020
BTS: Разбей тишину. Фильм
фильм-концерт, музыкальный
Южная Корея, 2020
Танцор года
Россия, 2019
Несломленные
спортивный фильм
Россия, Эстония, Япония, 2020
Довод
боевик, драма, триллер, шпионский фильм
Великобритания, Канада, США, 2020
Притворись моим женихом
комедия, мелодрама
Польша, 2017
Новые мутанты
боевик, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2020
Сказки Серого Волка
комедия, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, ЮАР, 2016
Явление
драма
Португалия, США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Джессика Альба и Габриэль Юнион: «Не хочется играть стереотипное мужское представление о том, какой должна быть женщина»
Интервью
Джессика Альба и Габриэль Юнион: «Не хочется играть стереотипное мужское представление о том, какой должна быть женщина»
Джессика Альба и Габриэль Юнион о втором сезоне «Лучших в Лос-Анджелесе», возможных локализациях сериала, месте женщины в обществе и влиянии пандемии на кино
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен