СМИ: Данила Козловский встречается с Оксаной Акиньшиной

Данила Козловский
, недавно впервые ставший отцом
, закрутил роман с Оксаной Акиньшиной
. Об этом сообщает Telegram-канал Закулиска
.
Многие предположили, что актеры лишь пиарят фильм «Чернобыль: Бездна
», который выйдет в прокат 15 октября. Однако пару заметили на отдыхе в Турции. Инсайдеры сообщают, что Козловский и Акиньшина вели себя совсем не как друзья.
«Это не пиар. Данила Козловкий оставил мать новорожденной дочки Ольгу Зуеву и уже больше полугода встречается с Оксаной Акиньшиной. Роман случился на съемках фильма «Чернобыль», где Козловский режиссер. Ольга Зуева останется в Нью-Йорке. Дочку свою актер не оставляет и со всеми тремя детьми Акиньшиной выстраивает отношения. Вообще, должны сказать, очень по-мужски себя ведет в сложившейся ситуации».
Пока ни Данила, ни Ольга Зуева не комментируют догадки прессы и фанатов. Зуева на фоне слухов о новой возлюбленной Козловского поделилась в своем Инстаграме
архивными фотографиями. На них беременная Ольга нежно обнимает живот. Фотографии привели в восторг поклонников модели.
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