Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

СМИ: Данила Козловский встречается с Оксаной Акиньшиной

8 сентября
2020 год

Лайфстайл >>
8 сентября 2020
Данила Козловский, недавно впервые ставший отцом, закрутил роман с Оксаной Акиньшиной. Об этом сообщает Telegram-канал Закулиска.

СМИ: Данила Козловский встречается с Оксаной Акиньшиной

Многие предположили, что актеры лишь пиарят фильм «Чернобыль: Бездна», который выйдет в прокат 15 октября. Однако пару заметили на отдыхе в Турции. Инсайдеры сообщают, что Козловский и Акиньшина вели себя совсем не как друзья.

«Это не пиар. Данила Козловкий оставил мать новорожденной дочки Ольгу Зуеву и уже больше полугода встречается с Оксаной Акиньшиной. Роман случился на съемках фильма «Чернобыль», где Козловский режиссер. Ольга Зуева останется в Нью-Йорке. Дочку свою актер не оставляет и со всеми тремя детьми Акиньшиной выстраивает отношения. Вообще, должны сказать, очень по-мужски себя ведет в сложившейся ситуации».

Пока ни Данила, ни Ольга Зуева не комментируют догадки прессы и фанатов. Зуева на фоне слухов о новой возлюбленной Козловского поделилась в своем Инстаграме архивными фотографиями. На них беременная Ольга нежно обнимает живот. Фотографии привели в восторг поклонников модели.

СМИ: Данила Козловский встречается с Оксаной Акиньшиной
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Чернобыль» Данилы Козловского покажут в США
Ольга Зуева и Данила Козловский дали дочери необычное имя
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями
Поиск по меткам
детилюбовьсемья
персоны
Оксана АкиньшинаОльга ЗуеваДанила Козловский

фотографии >>
СМИ: Данила Козловский встречается с Оксаной Акиньшиной фотографии
СМИ: Данила Козловский встречается с Оксаной Акиньшиной фотографии
СМИ: Данила Козловский встречается с Оксаной Акиньшиной фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Колтаков
7 сентября ушёл из жизни актёр Сергей Колтаков.
Александра Ливанская
5 сентября ушла из жизни тележурналистка Александра Ливанская.
Иржи Менцель
5 сентября ушёл из жизни режиссёр Иржи Менцель.

День рождения >>

Виктор Воронцов
Александр Граве
Владимир Епифанцев
Ия Нинидзе
Роман Радов
Ирина Селезнёва
Анна Тришкина
Наталья Ужвий
Людмила Целиковская
Марио Адорф
Жан-Луи Барро
Паскаль Греггори
Томас Кречман
Ежи Радзивилович
Питер Селлерс
Мартин Фримен
все родившиеся 8 сентября >>

Афиша кино >>

Куратор
драма, криминальный фильм
Россия, 2019
Ассистентка
драма, социальная драма, триллер
США, 2019
Говард и Замёрзшее Королевство
приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Канада, 2016
Мулан
драма, приключения, семейное кино
Китай, США, 2020
BTS: Разбей тишину. Фильм
фильм-концерт, музыкальный
Южная Корея, 2020
Танцор года
Россия, 2019
Несломленные
спортивный фильм
Россия, Эстония, Япония, 2020
Довод
боевик, драма, триллер, шпионский фильм
Великобритания, Канада, США, 2020
Притворись моим женихом
комедия, мелодрама
Польша, 2017
Новые мутанты
боевик, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2020
Сказки Серого Волка
комедия, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, ЮАР, 2016
Явление
драма
Португалия, США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Джессика Альба и Габриэль Юнион: «Не хочется играть стереотипное мужское представление о том, какой должна быть женщина»
Интервью
Джессика Альба и Габриэль Юнион: «Не хочется играть стереотипное мужское представление о том, какой должна быть женщина»
Джессика Альба и Габриэль Юнион о втором сезоне «Лучших в Лос-Анджелесе», возможных локализациях сериала, месте женщины в обществе и влиянии пандемии на кино
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен