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Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли стала мамой во второй раз

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10 января 2021
37-летняя исполнительница роли Хюррем (Роксоланы) в турецком сериале «Великолепный век» Мерьем Узерли стала мамой во второй раз. Эту новость сообщила сама актриса в своем микроблоге в Инстаграм. На следующий день после родов Мерьем опубликовала первую фотографию с новорожденной дочерью, которую назвали Лили.

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли стала мамой во второй раз

«Вчера. 08.01.2021. Моя дорогая Лили Кои. Мы с папой рады приветствовать тебя в нашей семье. Мы так счастливы, что ты присоединилась к нам. Будь под защитой всегда», - написала актриса.

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли стала мамой во второй раз

О беременности Узерли стало известно в сентябре, когда актриса уже была на приличном сроке. Имя отца ребенка Мерьем пока предпочитает оставить в тайне. У актрисы есть еще одна дочь Лара от прошлых отношений с турецким бизнесменом Джаном Атеше. Однако их пара распалась еще до появления девочки на свет.
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Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли стала мамой во второй раз фотографии
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли стала мамой во второй раз фотографии
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли стала мамой во второй раз фотографии
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли стала мамой во второй раз фотографии
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