Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли стала мамой во второй раз

37-летняя исполнительница роли Хюррем (Роксоланы) в турецком сериале «Великолепный век» Мерьем Узерли
стала мамой во второй раз. Эту новость сообщила
сама актриса в своем микроблоге в Инстаграм. На следующий день после родов Мерьем опубликовала первую фотографию с новорожденной дочерью, которую назвали Лили.
«Вчера. 08.01.2021. Моя дорогая Лили Кои. Мы с папой рады приветствовать тебя в нашей семье. Мы так счастливы, что ты присоединилась к нам. Будь под защитой всегда»
, - написала актриса.
О беременности Узерли стало известно в сентябре, когда актриса уже была на приличном сроке. Имя отца ребенка Мерьем пока предпочитает оставить в тайне. У актрисы есть еще одна дочь Лара от прошлых отношений с турецким бизнесменом Джаном Атеше
. Однако их пара распалась еще до появления девочки на свет.
обсуждение >>