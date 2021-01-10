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Ольга Бузова и Давид Манукян разыграли свадьбу

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10 января 2021
34-летняя Ольга Бузова и ее 27-летний возлюбленный Давид Манукян сейчас вместе отдыхают на Мальдивских островах. Но похоже из этого отпуска Ольга и Давид вернутся в статусе супружеской пары. В соцсети просочилось видео с их бракосочетания – возлюбленные организовали церемонию прямо на мальдивском пляже, без пышных нарядов и гостей.

Ольга Бузова и Давид Манукян разыграли свадьбу

Ни Бузова, ни Манукян еще эту информацию никак не прокомментировали. Однако фанаты не раз замечали от звездной пары намеки на скорую свадьбу. Например, Давид недавно опубликовал на своей странице в Инстаграме совместное фото с Ольгой и подписал: «Может, свадьбу сыграть?». На что Ольга ответила в комментариях: «Может, выйти за тебя замуж?».

Ольга Бузова и Давид Манукян разыграли свадьбу

На новость о свадьбе сразу отреагировали многие. К примеру, Ксения Собчак заявила, что такая свадьба не имеет юридической силы. По ее словам, это просто красивая церемония и еще один способ привлечения внимания. По данным СМИ, это мероприятие обошлось блогеру и телеведущей в 50 тысяч рублей.
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Ольга Бузова и Давид Манукян разыграли свадьбу фотографии
Ольга Бузова и Давид Манукян разыграли свадьбу фотографии
Ольга Бузова и Давид Манукян разыграли свадьбу фотографии
Ольга Бузова и Давид Манукян разыграли свадьбу фотографии
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