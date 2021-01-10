Ольга Бузова и Давид Манукян разыграли свадьбу

34-летняя Ольга Бузова
и ее 27-летний возлюбленный Давид Манукян
сейчас вместе отдыхают на Мальдивских островах. Но похоже из этого отпуска Ольга и Давид вернутся в статусе супружеской пары. В соцсети просочилось видео
с их бракосочетания – возлюбленные организовали церемонию прямо на мальдивском пляже, без пышных нарядов и гостей.
Ни Бузова, ни Манукян еще эту информацию никак не прокомментировали. Однако фанаты не раз замечали от звездной пары намеки на скорую свадьбу. Например, Давид недавно опубликовал
на своей странице в Инстаграме совместное фото с Ольгой и подписал: «Может, свадьбу сыграть?»
. На что Ольга ответила в комментариях: «Может, выйти за тебя замуж?»
.
На новость о свадьбе сразу отреагировали многие. К примеру, Ксения Собчак
заявила, что такая свадьба не имеет юридической силы. По ее словам, это просто красивая церемония и еще один способ привлечения внимания. По данным СМИ, это мероприятие обошлось блогеру и телеведущей в 50 тысяч рублей.
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