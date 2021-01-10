Светлана Камынина рассказала о том, как уволилась из банка и стала актрисой

3 января на платформе «КиноПоиск HD» стартовала многосерийная комедия «Настя, соберись!»
, рассказывающая о девушке с пятью разными субличностями. Монолитное настино Я распадается на внутреннего ребенка, хозяюшку, требовательного родителя, богиню удовольствий и самоуверенную карьеристку. Одну из главных ролей в сериале исполнила Светлана Камынина
. В интервью журналу «Hello!»
Светлана рассказала о том, как решила стать актрисой.
Камынина всегда мечтала об актерской карьере, но после окончания школы поступила в Московскую банковскую школу при Центробанке Российской Федерации. После окончания ВУЗа Светлана 3 года проработала в банке, но затем все-таки решила последовать за мечтой и поступила на актерский факультет Международного славянского института.
«Это было 20 лет назад, смена этой траектории, я была молода и энергична, ничего не боялась, меня неудержимо влекла моя мечта. И это придало мне силы для действия»
, - вспомнила Камынина.
В учебных спектаклях ей приходилось играть не главных героинь, а их мам, потому что Светлана была самой старшей на курсе. Однако добиться успехов в карьере ей это не помешало.
«Не отступать от цели помогает вера. Я не о религии сейчас говорю. Вера в себя и свои силы, в первую очередь. Сложности были, как же без них. Я рассматриваю сложности как возможности для роста, в первую очередь, для меня сложности всегда трамплин для движения вверх»
, - отметила актриса.
В сериале «Настя, соберись!» Светлана Камынина играет Аллу Кирилловну - одну из субличностей главной героини.
«Алла Кирилловна – «та ещё мадам», как представляет её Настя. Такой собирательный образ строгих, дисциплинирующих нас мам, учителей и начальниц. Её субличность отвечает за дисциплину, самоограничение, которые иногда помогают Насте, и за некоторые бесполезные качества - стыд, излишнее самобичевание, страх чужого мнения»
, - рассказала актриса.
Светлана считает, что у каждого человека несколько субличностей, к которым он обращается в разных жизненных ситуациях.
«Внутренний ребёнок - это творческое начало любого человека. Это моя любимая субличность. Через внутреннего ребёнка приходят все интересные идеи, нетривиальные пути их осуществления. Мне кажется, что у всех актёров внутренний ребёнок - это основная и подчас единственная субличность»
.
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