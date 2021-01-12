«Он запомнится как худший президент в истории»: Арнольд Шварценеггер о Дональде Трампе

Арнольд Шварценеггер
опубликовал эмоциональное видео в своем аккаунте в твиттере
, в котором назвал Дональда Трампа «самым худшим президентом США»
.
Актер записал видеоролик, в котором обращается к бывшему президенту США и его сторонникам. Арни осудил «бесхребетность» коллег-республиканцев. В начале своего обращения он впервые публично рассказал подписчикам о своем трудном детстве. Актера воспитывал отец-абьюзер, который часто пил и поднимал руку на сына и жену. Пьянство отца, по мнению Шварценеггера, было вызвано чувством вины и тяжелыми воспоминаниями, связанными с событиями Второй мировой войны. Актер сравнил недавнюю осаду и разгром Капитолия
с событиями 1938 года, когда нацисты стали громить дома мирных еврейских семей.
«Толпа не просто разбила окна Капитолия, они разрушили идеи, которые мы воспринимали как должное. Они не просто выломали двери здания, в котором размещалась американская демократия, они растоптали сами принципы, на которых была основана наша страна».
Актер считает, что Трамп пытался совершить переворот, агитируя людей при помощи лжи, а также хотел отменить результаты честных выборов. Шварценеггер признался, что эта ситуация схожа с тем, как когда-то нацисты обманули его отца и многих других.
«Моего отца и его соседей тоже ввели в заблуждение с помощью лжи, и я знаю, куда приводит такая ложь. Президент Трамп провалился как лидер. Он запомнится как худший президент в истории».
обсуждение >>