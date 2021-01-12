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«Сатанинская пляска»: Вячеслав Манучаров о «Голубых огоньках»

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12 января 2021
Вячеслав Манучаров осудил новогодние телевизионные передачи, участвующих в них знаменитостей и смотрящих эти шоу зрителей. О «голубых огоньках» он высказался в рамках шоу «Хангость» Елены Ханги.

«Сатанинская пляска»: Вячеслав Манучаров о «Голубых огоньках»

Манучаров объяснил, что ассоциирует просмотр новогодних телепередач и обращения президента России с «генетическим крестьянским кодом». Современные «огоньки» артист назвал «смесью дерьма и пара».

«Для нашего зрителя сегодня это такой рефлекс: телевизор включается, поднимаются бокалы, главнокомандующий — не важно уже какой — говорит какие-то слова напутствия, в конце мы слышим «держитесь-держитесь, все будет хорошо» из года в год, и начинается эта пляска сатанинская всех наших прекрасных артистов. Это, конечно, абсолютнейший ад, что показывают по Первому каналу, по второму и так далее».

Артист заявил, что новогодние программы не всегда были плохи.

«Мы застали то телевидение, на котором создавался сегодняшний фастфуд. Тогда «Голубой огонек» и для артиста, и для зрителя имел совершенно другой смысл. Появиться на «Голубом огоньке» еще в 2000 году в формате «Большой разницы» или в 2003-м в формате «Оливье-шоу», в котором я принимал участие, было почетно. Это символизировало, что ты в тренде, это был маркер успешности и востребованности, финансовой в том числе, потому что звали только тех, кто продавался и покупался».

Манучаров признался, что испытывает стыдится своего участия в подобных телешоу: «Более того, в этом году я тоже принял участие в этом «Голубом огоньке», приехал туда и записал номер с Малаховым, получил колоссальное удовольствие. Посмотрел одним глазом на этот перформанс в новогоднюю ночь, и мне стало стыдновато. Думаю, Господи, вот я в ряду этого папье-маше».

Артист добавил, что зрители из регионов не понимают, что можно сделать проекты гораздо лучше, нежели нынешние новогодние шоу, однако ответственные за эти передачи не решаются на эксперименты:«Народ и так сожрет — такое ощущение у этих людей».

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«Сатанинская пляска»: Вячеслав Манучаров о «Голубых огоньках» фотографии
«Сатанинская пляска»: Вячеслав Манучаров о «Голубых огоньках» фотографии
«Сатанинская пляска»: Вячеслав Манучаров о «Голубых огоньках» фотографии
«Сатанинская пляска»: Вячеслав Манучаров о «Голубых огоньках» фотографии
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