Марина Зудина пожаловалась на длительность зимних праздников

Марина Зудина
вспомнила о том, как несколько лет назад провела новогодние праздники в реанимации. Поделившись историей в своем инстаграме
, актриса объяснила, почему изменила своё отношение к каникулам.
Марина Зудина написала о непростой ситуации, которая произошла несколько лет назад. Звезда призналась, что все новогодние каникулы была вынуждена провести в больнице.
Зудина заявила, что именно в каникулы люди часто попадают в непредвиденные ситуации и нуждаются в помощи. В такой период врачи должны работать в усиленном режиме, однако на деле все оказывается наоборот.
«Так случилось, что несколько лет назад я провела в больнице в отделении реанимации все эти праздничные дни. На Рождество возникла ситуация и экстренно понадобился кардиолог, но на большое количество корпусов в больнице был только один дежурный кардиолог, и я молила Бога, чтобы прошли наконец все эти Праздники и началась нормальная жизнь, и все врачи, наконец, вышли на работу ...»
Зудина подытожила, что праздников в России, по её мнению, слишком много, а врачей стоит мотивировать на работу в Новый год и Рождество денежными выплатами.
«Именно в Праздничные дни люди чаще попадают в больницы и, казалось бы, врачи должны работать в усиленном режиме...Наше отношение к праздникам, если мы только не школьники, мечтающие о каникулах, зависит от того, есть ли у нас вообще работа или нет её, есть ли деньги, чтобы отдохнуть с семьей, есть ли жизненные перспективы, не болеют ли наши близкие... У нас в России вообще много праздников. Иногда возникает ощущение, что это компенсация нашей социальной незащищенности... Я уверена, что если бы хорошо платили в такие дни, то многие предпочли бы получить деньги, а не сидеть дома. Так что при всей моей любви к Праздникам, к их количеству у меня сложное отношение... Возможно, я не права...»
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