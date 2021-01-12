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Марина Зудина пожаловалась на длительность зимних праздников

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12 января 2021
Марина Зудина вспомнила о том, как несколько лет назад провела новогодние праздники в реанимации. Поделившись историей в своем инстаграме, актриса объяснила, почему изменила своё отношение к каникулам.

Марина Зудина пожаловалась на длительность зимних праздников

Марина Зудина написала о непростой ситуации, которая произошла несколько лет назад. Звезда призналась, что все новогодние каникулы была вынуждена провести в больнице.
Зудина заявила, что именно в каникулы люди часто попадают в непредвиденные ситуации и нуждаются в помощи. В такой период врачи должны работать в усиленном режиме, однако на деле все оказывается наоборот.

«Так случилось, что несколько лет назад я провела в больнице в отделении реанимации все эти праздничные дни. На Рождество возникла ситуация и экстренно понадобился кардиолог, но на большое количество корпусов в больнице был только один дежурный кардиолог, и я молила Бога, чтобы прошли наконец все эти Праздники и началась нормальная жизнь, и все врачи, наконец, вышли на работу ...»

Зудина подытожила, что праздников в России, по её мнению, слишком много, а врачей стоит мотивировать на работу в Новый год и Рождество денежными выплатами.

«Именно в Праздничные дни люди чаще попадают в больницы и, казалось бы, врачи должны работать в усиленном режиме...Наше отношение к праздникам, если мы только не школьники, мечтающие о каникулах, зависит от того, есть ли у нас вообще работа или нет её, есть ли деньги, чтобы отдохнуть с семьей, есть ли жизненные перспективы, не болеют ли наши близкие... У нас в России вообще много праздников. Иногда возникает ощущение, что это компенсация нашей социальной незащищенности... Я уверена, что если бы хорошо платили в такие дни, то многие предпочли бы получить деньги, а не сидеть дома. Так что при всей моей любви к Праздникам, к их количеству у меня сложное отношение... Возможно, я не права...»
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Марина Зудина пожаловалась на длительность зимних праздников фотографии
Марина Зудина пожаловалась на длительность зимних праздников фотографии
Марина Зудина пожаловалась на длительность зимних праздников фотографии
Марина Зудина пожаловалась на длительность зимних праздников фотографии
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