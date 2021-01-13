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Алена Хмельницкая рассказала о дружбе с Владимиром Шевельковым

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13 января 2021
Алена Хмельницкая стала гостем передачи «Судьба человека», в студии которой рассказала о том, какие отношения связывали её и Владимира Шевелькова.

Алена Хмельницкая рассказала о дружбе с Владимиром Шевельковым

Актриса заявила, что никакого романа между ней и Шевельковым не было. Звезды до сих пор дружат и часто вспоминают о совместной работе. Как-то Алёне предстояло сниматься в океане в лёгком платье. Она очень боялась, что наряд будет просвечивать, поэтому обратилась за помощью к Владимиру и попросила его нижнее бельё.

«У нас была гениальная история. Небольшую часть фильма «Сердца трёх» мы снимали в Индии. По сюжету я должна была заходить в океан. Я понимала, что если зайду туда, то буду практически голой. Я жутко стеснялась и не понимала, как мне сделать так, чтобы ничего не было видно. Я подошла к Володе и спрашиваю: «Какого цвета у тебя трусы?» Он говорит: «Белые». Я попросила дать их мне, а взамен хотела отдать ему свои. Я надела Володины белые трусы и пошла в океан. Я была спокойна: ведь если что-то и промелькнет, то это будет беленькое и незаметное. Теперь это наша семейная шутка».

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Алена Хмельницкая рассказала о дружбе с Владимиром Шевельковым фотографии
Алена Хмельницкая рассказала о дружбе с Владимиром Шевельковым фотографии
Алена Хмельницкая рассказала о дружбе с Владимиром Шевельковым фотографии
Алена Хмельницкая рассказала о дружбе с Владимиром Шевельковым фотографии
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