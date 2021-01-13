Мыслепреступление: Арми Хаммера подозревают в каннибализме

Злоключения Арми Хаммера
в стране Обнародованных Переписок продолжаются. В мае прошлого года актёр и его теперь уже бывшая супруга Элизабет Чемберс
отметили 10-летний юбилей со дня свадьбы, после чего, выдержав паузу в полтора месяца, объявили о решении развестись
. И буквально через пару дней в сети всплыли интересные подробности о сексуальных предпочтениях актёра, характер которых вполне мог стать причиной разрыва с женой.
То, что Арми неравнодушен к БДСМ-тематике и искусству японского эротического связывания, проницательные фанаты заметили ещё три года назад. Тогда Арми самозабвенно лайкал в Инстаграме фотографии связанных девушек, не думая о том, что его интересы легко можно отследить.
Бывшая супруга, судя по всему, не разделяла сексуальных предпочтений мужа, поэтому он искал удовлетворения своих потребностей на стороне, переписываясь с единомышленницами по всему свету. Одна из корреспонденток Арми, российская госпожа, скрывающаяся под ником Dominastya, оказалась ненадёжной конфиденткой
. Ещё в январе прошлого года Настя опубликовала их интимную переписку трехлетней давности на одном из тематических форумов. Об этой-то переписке и вспомнили поклонники актёра, когда пришло время трактовать причину его развода с Чемберс.
Уже через месяц история осела на захламлённом дне коллективного бессознательного, поскольку никаких комментариев со стороны актёра, его бывшей супруги или кого бы то ни было не последовало. Что лишний раз подтверждает эффективность стратегии молчания.
Однако про прошествии полугода история получила продолжение - только теперь Арми подозревают…В каннибализме!
10 января в Твиттер-аккаунте @tevinauguste
были опубликованы скриншоты переписки Арми Хаммера с неизвестной девушкой (или несколькими девушками) в Инстаграме. Опубликовавший эти скриншоты пользователь, судя по всему, не имеет никакого отношения к этой истории. Что не помешало ему снабдить публикацию сенсационным комментарием: «Множество жертв Арми Хаммера отважились рассказать о том, как он использует свою славу, чтобы манипулировать ими ради секса, как он зовёт их котятами и пьёт их КРОВЬ»
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В переписках автор (предположительно Арми), действительно, злоупотребляет оскорбительным обезличивающим обращением «Котёнок» и предпочитает, чтобы котята в ответ называли его «Папочкой». С этими клише, которые стали своего рода электронной подписью Хаммера, публика успела ознакомиться ещё в переписке актёра с Доминастей. А вот чего там не было и появилось в свежеслитой корреспонденции - так это признания в жажде крови.
В этих скупых эпистолах Арми раскрылся с новой стороны. Следуя канонам вампирско-эротической литературы, актёр мастерски мимикрирует под мастодонтов жанра. Предлагаем оценить всю мощь и напряжение, собранные в лапидарных текстах Арми - в нашем сыром переводе с кровью.
«Я так твердею. Думая о том, как держу твоё сердце в своих руках, контролируя его биение.
Я на 100 % каннибал.
Я хочу тебя съесть.
****, это страшно признавать.
Никогда этого раньше не признавал.
Я вырезал сердце живого животного и съел его, пока оно было ещё тёплым».
В другой переписке актёр, раз десять напомнив корреспондентке-котёнку, что она безраздельно принадлежит ему, деловито сообщает, что жаждет её крови и ждёт, когда ему сцедят немножко. Котёнок устало отвечает: «Опять ты за своё? Какой ты настырный»
. Ещё одной собеседнице Арми плотоядно признается в том, что хотел бы отрезать один из её пальцев на ноге, чтобы носить его с собой в кармашке как свидетельство того, что она находится в его власти.
Обнародование этих переписок спровоцировало поток откровений от других котят Хаммера. Письменно актёр фантазировал об изнасилованиях, анальном сексе, ноже у горла и прочих нетрадиционных увеселениях, попахивающих уголовным наказанием. Скандализированная этими фантазиями публика, которая ещё вчера набивала карманы домохозяек-графоманок, зачитываясь «Сумерками» и «50 оттенками серого», покрылась холодным липким потом негодования и восприняла слова актёра буквально. Его корреспондентки представлены в прессе и социальных сетях не иначе как безвольные и безмозглые марионетки, которыми он манипулировал и пользовался, склоняя их к кровопусканиям, связыванию и акробатическому сексу. Хотя старая российская подруга актёра Доминастя призналась, что их отношения носили исключительно эпистолярный характер, и что актёр ничего ей не обещал. «Да я и не хотела быть в отношениях с ним. Однако из-за него я не могла быть в отношениях с кем-то другим». Каким образом виртуальный тиран из Лос-Анджелеса мешал Насте наладить свою жизнь в России, она не уточнила.
Стоит отметить, что подлинность переписок до сих пор не доказана, а храбрости у «жертв» этих приступов графомании хватило ровно на то, чтобы поделиться своими «историями» анонимно. В качестве свидетеля обвинения выступила некто Джессика Чинчин Энрикес
- бывшая жена актёра Джоша Лукаса
, сходившая с разведенным Хаммером разок на свидание. Учитывая, что отношения Джессики и Арми продлились меньше месяца, можно предположить, что они не совпали в интересах. До такой степени, что взаимно заблокировали друг друга в соцсетях. Теперь же, когда пришло время высказаться, Джессика поддержала котят и назвала Арми абьюзером: «Если вы до сих пор сомневаетесь в подлинности переписок Арми Хаммера (а они подлинные), может быть, вам пора начать задаваться вопросом о том, почему мы живем в обществе, которое спешит усомниться в словах жертвы, а не обидчика»
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