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«Нам не встречаются мужчины, о которых мы мечтаем»: Анастасия Уколова о проклятии сильных женщин

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13 января 2021
24 декабря на платформе START вышел сериал Карена Оганесяна «Пассажиры» с Кириллом Кяро в роли водителя потустороннего такси. Сериал состоит из 8 новелл о душах людей, которым до полного упокоения не хватает осознания или осуществления чего-то важного. Одну из душ в сериале сыграла Анастасия Уколова, для которой 2020 год стал одним из самых плодотворных и приятных. В интервью изданию «Известия» Анастасия рассказала о том, почему не хочет выполнять трюки на съёмках, о причинах неудач в личной жизни и о том, как заработать на социальных сетях.

«Нам не встречаются мужчины, о которых мы мечтаем»: Анастасия Уколова о проклятии сильных женщин

Об опасностях каскадёрской работы

«Артист должен в первую очередь думать о своём лице, теле и здоровье. Конечно, можно выполнить сложный трюк самому, но ты никогда не можешь быть уверен на все сто процентов, что всё пройдет по плану. Можно случайно травмироваться — не сможешь дальше сниматься, подведешь команду.
Летом я работала с Ромой Курцыным, а он актер-каскадер, все трюки выполняет сам. Его герою нужно было прыгнуть со второго этажа в октагон. Мы все его попросили: «Рома, пожалуйста, не надо, есть же каскадеры». — «Я сам каскадер». В итоге он прыгнул, зацепился за сетку, ударился и поцарапался, хотя реально профессиональный каскадер. Всегда что-то может пойти не так».

О признании собственной слабости

«Почему-то я всё время создаю себе дополнительные проблемы. Не могу жить спокойно. Вот и под Новый год проснулась утром и решила, что мне нужно срочно переехать на другую квартиру — начать жить по-другому в новом месте. Последние недели прошлого года я провела словно в аду: смены были каждый день с семи утра до десяти вечера, потом переработки. В одиннадцать я звонила грузчикам и в одиночку перевозила вещи, а в перерывах между пробами ездила по мебельным магазинам. Каждый раз при этом думала: «Насть, а зачем? Почему ты решила перед Новым годом переехать? Одна!» Так получилось, что никто из друзей не смог мне помочь: кто-то болел коронавирусом, кто-то уехал, кто-то был занят. Недавно дала интервью с заголовком «Я всё могу сама». Теперь вспоминаю этот заголовок и думаю: «Зачем я это сказала?» В этот мой переезд обстоятельства сложились так, что поняла: ничего я сама не могу. Таскать мешки и сумки уж точно».

«Нам не встречаются мужчины, о которых мы мечтаем»: Анастасия Уколова о проклятии сильных женщин

О неудачах в личной жизни

«Я чувствую свою силу, конкретно знаю, чего хочу. А когда ты точно знаешь, важно, чтобы человек рядом с тобой тоже точно знал. У обоих в паре должны быть четкие цели, планы, ориентиры. Только тогда вы можете двигаться вместе. Невозможно строить отношения с мужчиной, который еще не знает, что у него завтра, послезавтра, через месяц, через год. А я всё время встречаю таких парней. При этом все женщины, которые меня окружают, напротив, очень сильны характером. Но почему-то именно нам не встречаются мужчины, о которых мы мечтаем. Почему сильные женщины постоянно натыкаются на какие-то проблемные отношения? Это реальная несправедливость!»

О социальных сетях как источнике стабильного заработка

«Считаю, что социальные сети — запасная платформа для артиста. Для меня уж точно. Активно занимаюсь своей страничкой в Инстаграм, ведь на ней я могу также выложить музыкальное, танцевальное или актерское видео. Все артисты боятся, что у них может быть простой в работе или не будет съемок. А у меня всегда куча планов и идей для Instagram: то снимаю новую рубрику, то еще что-то делаю. Плюс это финансовая стабильность: оттуда всегда приходит дополнительный заработок. Инстаграм — это моя подушка безопасности, и в месяцы всеобщей самоизоляции она сработала».

«Нам не встречаются мужчины, о которых мы мечтаем»: Анастасия Уколова о проклятии сильных женщин

О негативных сторонах открытости

«В этом году много раз жалела, что была такой открытой. С людьми надо быть осторожнее, особенно на работе. Если мы снимаем проект долго — допустим, сериал — я, как человек дружелюбный, могу со всеми общаться, как с друзьями. Задружиться с гримерами, костюмерами, ассистентом по актерам — словом, со всеми, с кем работаю. Через месяц ассистент может не подойти, когда я ее зову, гример лишний раз не поправит макияж. Потому что думают: «А, это же Настя, мы с ней дружим, ничего страшного». Когда такое происходит, я проявляю характер. Иногда мне приходится ссориться и выговаривать: «Нет, ребят, так дело не пойдет. Почему вы не выполняете свою работу?» Тогда про меня начинают говорить, что я капризная, зазналась.
Моя манера общаться очень часто воспринимается как флирт. Бывает, просто общаешься с мужчиной дружелюбно, а он тебя потом на свидание приглашает. Поэтому тут я тоже нажала на тормоза. С мужским полом стараюсь быть сдержаннее».
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«Нам не встречаются мужчины, о которых мы мечтаем»: Анастасия Уколова о проклятии сильных женщин фотографии
«Нам не встречаются мужчины, о которых мы мечтаем»: Анастасия Уколова о проклятии сильных женщин фотографии
«Нам не встречаются мужчины, о которых мы мечтаем»: Анастасия Уколова о проклятии сильных женщин фотографии
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