Фанаты сериала «Ход королевы» смогут пожить в комнате Бет Хармон

Дизайнеры Изабель Лэдд и Люси Джонс оформили интерьеры в духе популярного сериала «Ход королевы» в 21c Museum Hotel Lexington. Теперь каждый желающий сможет пожить в комнате шахматистки Бет Хармон.
Отдавая дань уважения главной героине сериала — шахматному вундеркинду, которую сыграла Аня Тейлор-Джой, дизайнеры воссоздали атмосферу mid-century modern. Отель расположен в Лексингтоне, штате Кентукки. Именно в этом городе, по сюжету сериала, происходит большая часть действия.
Гостей погружают в оливково-зеленые оттенки окрашенных стен и предметов, в особую геометрию с полукругами и шахматными конями. В интерьере есть американская винтажная мебель, в том числе барная тележка и журнальный столик 1960-х, а также шахматы местного производства. На потолке - огромная шахматная доска, увешанная гигантскими шахматными фигурами, напоминающая о наркотических галлюцинациях Бет. Номер под названием Harmon можно забронировать за 234 доллара за ночь.
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