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Дмитрий Мазуров нашел биологического отца

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14 января 2021
39-летний актер Дмитрий Мазуров обратился в шоу «На самом деле», чтобы ему помогли найти биологического отца.

Дмитрий Мазуров нашел биологического отца

Мать рассказывала актеру, что безумно любила Владимира Яхно, он же, только узнав о скором прибавлении, заявил о расставании и скрылся. Звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» не понимал, как мужчина мог бросить беременную девушку, и хотел лично спросить у него об этом.

«За то, что я появился на свет, ему можно сказать спасибо. А как дальше развивались события, мне не совсем понятно. У меня вот в первом браке родилось двое прекрасных сыновей. Мы уже больше десяти лет не живем вместе, но тем не менее я полностью участвую в жизни детей, потому что это мое».

Мазуров предполагает, что причиной жестокого поступка могли стать родители Яхно. Ведь в тот момент Владимир был еще юношей, и семья хотела для него иного будущего.

«Моему отцу, когда я появился на свет, было 18 лет. Опять же, вспоминая себя в этом возрасте, понимаешь, человек только окончил школу, растерялся…».

Выйти на след Владимира Яхно смог старший сын Мазурова — Георгий, который нашел дедушку в социальных сетях и начал переписку. Поначалу мужчина был рад общению с внуком, но вскоре опять пропал. Позже мать Дмитрия и вовсе призналась, что на самом деле родила от давнего приятеля Игоря Кириченко, который, в отличие от Владимира, не стал скрываться от предполагаемых родственников. Кириченко признался, что любит Людмилу, но не предполагал, что Дмитрий - его сын.

«Дима, я не знаю с чего начать, очень волнуюсь. Я получил письмо месяц назад от твоей мамы Людмилы, в котором она сообщила, что ты являешься моим сыном. Я знал, что у нее есть ребенок, она даже присылала мне твое фото. Но она была влюблена во Владимира, которого встретила после меня, и настойчиво утверждала, что отец ребенка не я. Я всю жизнь любил Людмилу и до сих пор люблю…»

Актер же признался, что по-прежнему уверен в том, что его отец не Игорь, а Владимир. Экспертиза подтвердила, что Игорь Кириченко не является отцом Дмитрия Мазурова.

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