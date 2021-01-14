«Я просто искала свой цирк квиров и нашла его»: Тильда Суинтон о гендерной самоидентификации

Британская актриса Тильда Суинтон
в беседе с журналисткой из издания Vogue
рассказала, что не относит себя ни к одному гендеру.
Тильда назвала себя квиром — человеком, который не причисляет себя ни к одной из известных сексуальных и гендерных идентичностей.
«Для меня квир — это чувствительность. Я всегда ощущала себя странной, и просто искала свой цирк квиров и нашла его. Это — мой мир. Теперь я в одной «семье» с такими режиссерами, как Уэс Андерсон, Пон Чжун Хо, Джим Джармуш, Лука Гуаданьино, Линн Рамзи и Джоанна Хогг
».
Актриса также призналась, что у нее никогда не было амбиций, как у художника. По словам Суинтон, она не прилагала усилий, чтобы построить головокружительную карьеру.
«Это может показаться безумием и преступлением, но это факт. Если бы вы спросили меня, когда мне было 10 или 20 лет, я бы сказала, что мои единственные амбиции — это жить в семье, иметь друзей, которые заставляли бы меня смеяться и смеялись над моими шутками в ответ, и жить в высокогорье Шотландии с видом на море и с множеством собак. Но если без шуток, мне повезло, что я смогла всего достичь».
обсуждение >>