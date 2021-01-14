Брюса Уиллиса выгнали из аптеки

Голливудского актера Брюса Уиллиса
выгнали из магазина в Лос-Анджелесе за отказ надеть медицинскую маску. Об этом сообщает New York Post
со ссылкой на источник.
Артист появился без маски в аптеке сети Rite Aid. Очевидцы рассказали, что на шее у Уиллиса была бандана, которую тот с легкостью мог бы натянуть на лицо и использовать в качестве замены медицинскому средству защиты, однако актер не стал этого делать. Сотрудник магазина попросил артиста покинуть помещение. Уиллис ушел из аптеки без покупок, на выходе его сняли папарацци.
Артист признался в комментарии, который дал изданию People
, что «совершил ошибку в суждении»
. Он призвал людей следовать мерам безопасности и продолжать носить маски.
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