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Брюса Уиллиса выгнали из аптеки

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14 января 2021
Голливудского актера Брюса Уиллиса выгнали из магазина в Лос-Анджелесе за отказ надеть медицинскую маску. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источник.

Брюса Уиллиса выгнали из аптеки

Артист появился без маски в аптеке сети Rite Aid. Очевидцы рассказали, что на шее у Уиллиса была бандана, которую тот с легкостью мог бы натянуть на лицо и использовать в качестве замены медицинскому средству защиты, однако актер не стал этого делать. Сотрудник магазина попросил артиста покинуть помещение. Уиллис ушел из аптеки без покупок, на выходе его сняли папарацци.

Артист признался в комментарии, который дал изданию People, что «совершил ошибку в суждении». Он призвал людей следовать мерам безопасности и продолжать носить маски.
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Брюса Уиллиса выгнали из аптеки фотографии
Брюса Уиллиса выгнали из аптеки фотографии
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