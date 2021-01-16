«Мы верили, что ты победишь этот поганый ковид»: Гарик Харламов, Ирина Безрукова и Максим Галкин попрощались с Борисом Грачевским

14 января, стало известно о смерти Бориса Грачевского
. Трагическая весть разлетелась мгновенно, спровоцировав ряд публикаций от имени скорбящий друзей и коллег.
Актриса Ирина Безрукова
вспомнила, как совсем недавно общалась с режиссером, а он присылал ей фотографии своего сына.
«Светлая память!!! Спасибо за то, что моя детская мечта исполнилась, и я снялась у вас в «Ералаше»… Мы часто виделись, на передачах, на премьерах, на многочисленных кинофестивалях… Ещё недавно переписывались в Вотсапе… Вы присылали фото своего сынишки…За последние полгода побывали на двух кинофестивалях. Много общались, смеялись… Вы всегда шутили и смеялись… Даже когда оказались в больнице. Из клиники 3 января на мой вопрос "Всё ли хорошо?" прислали мне фотографии своего смеющегося сынишки… И вот сегодня это известие… Жизнь очень хрупкая вещь…»
Эвелина Блёданс
подчеркнула, что Грачевский был всегда молод душой и многие испытания своей жизни прошёл с улыбкой.
«Боря! Боренька! С тобой всегда было весело, тепло и оптимистично. Юный душой, ты столько всего прошел с улыбкой, даже самые страшные болезни. Мы верили, что ты победишь этот поганый ковид...»
Актриса Яна Поплавская
рассказала, что вся ее жизнь так или иначе связана с «Ералашем» и его бессменным художественным руководителем. Вместе с Грачевским они много путешествовали по работе, и Поплавская вспомнила эти поездки с теплом и благодарностью.
«Всю свою сознательную жизнь я знала Борю Грачевского. В первый раз я снялась в Ералаше, когда была первоклашкой, потом были ещё серии, ещё работа. Не только Ералаш объединял нас, мы много ездили вместе по стране и миру: были вместе в Сирии, на космодроме Плесецк, в Иркутске, на разных фестивалях и концертах, снимались в программах. Мы дружили семьями, часто сидели за одним столом, его задор и смех притягивали самых разных людей. А сколько нынешних взрослых артистов вышли из Ералаша, невозможно сосчитать! Все эти люди будут помнить, тебя, будут скучать по тебе. Невозможно поверить, что тебя больше нет! Не могу представить, как сейчас тяжело твоей жене Кате. Опустела без тебя земля…».
Александр Олешко
признался, что ему очень горько отпускать друга.
«Борис Грачевский ушел… Прощай Боренька… Спасибо за радость и добро. Очень, очень горько…».
Артистка Клара Новикова
заявила, что жила в тревоге и опасалась, что у Грачевского слишком тяжелое состояние и режиссер не сможет «выкарабкаться».
«Не стало человека, не стало друга, а еще режиссера, у которого я снималась в «Ералаше». Не стало человека, которого я столько лет знаю… Наверно, не станет «Ералаша», я так думаю. И Катя с маленьким ребенком… Я жила в тревоге, потому что знала, что все непросто, и он «тяжелый». У меня сегодня дикая была тревога, дикая…»
Гарик Харламов
не мог поверить в то, что такой жизнелюбивый человек скончался. Харламов пожелал ему «хорошего путешествия» и добавил, что на том свете режиссера ждет хорошая компания.
«Буквально 10 дней назад общались по телефону, смеялись. Я вообще не помню Борю ( он всегда не любил обращения по имени отчеству) в плохом настроении. И вот так. Как же жалко. Хорошего путешествия, Борь, там классная компания. Светлая память».
Максим Галкин
назвал Грачевского «частью детства» и принёс глубокие соболезнования жене режиссера.
«Не стало Бори Грачевского, нет слов, что ж за напасть такая с этой болезнью. Светлый, жизнерадостный, часть детства нашего. Самые глубокие соболезнования Кате и всем близким».
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